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Internacional

Exige León XIV fin de la explotación de migrantes

También hizo un llamado a las comunidades receptoras para que integren a quienes huyen de conflictos armados o pobreza.

  • 12
  • Junio
    2026

El papa León XIV lanzó este viernes uno de sus mensajes más contundentes desde el inicio de su pontificado al dirigirse directamente a los traficantes de personas que operan en las rutas migratorias hacia Europa. Durante una visita a las Islas Canarias, el pontífice pidió el fin de la explotación de migrantes y advirtió que quienes lucran con la desesperación humana deberán responder ante la justicia divina.

El líder de la Iglesia católica realizó estas declaraciones durante un encuentro con organizaciones humanitarias que trabajan con personas migrantes en Tenerife, en el último día de su viaje apostólico por España.

León XIV exige frenar las "rutas de la muerte"

Las Islas Canarias se han convertido en uno de los principales puntos de llegada para migrantes procedentes de África occidental que buscan alcanzar territorio europeo a través del océano Atlántico. Muchas de estas travesías son organizadas por redes de tráfico de personas que cobran miles de euros por viaje y exponen a los pasajeros a condiciones extremas.

Ante este panorama, León XIV dirigió un mensaje directo a quienes participan en estas actividades ilegales.

"Deténganse. Conviértanse", expresó el pontífice, al advertir que deberán rendir cuentas por cada vida perdida, familia engañada y persona explotada.

El papa también hizo un llamado a las comunidades receptoras para que integren a quienes huyen de conflictos armados o pobreza, evitando que enfrenten nuevas formas de exclusión tras sobrevivir a peligrosas travesías.

La crisis migratoria sigue cobrando vidas

Durante su discurso, León XIV recordó que miles de personas han perdido la vida intentando llegar a Europa. El pontífice describió estas tragedias como un fracaso colectivo y sostuvo que la indiferencia frente al sufrimiento de los migrantes no puede ser una opción.

"Cada vida perdida en estas rutas es un fracaso para la familia humana", afirmó.

Aunque las llegadas de migrantes a las Islas Canarias han disminuido respecto a los niveles registrados en 2024, la ruta atlántica continúa siendo considerada una de las más peligrosas del mundo debido a las largas distancias y a la limitada capacidad de rescate en mar abierto.

Continúa el legado migratorio de Francisco

La visita reforzó la postura que el fallecido papa Francisco mantuvo durante años en defensa de los migrantes. León XIV no solo retomó ese mensaje, sino que lo amplió con gestos simbólicos y encuentros directos con personas acogidas en centros de recepción.

Durante su estancia también visitó el centro de acogida Las Raíces, donde escuchó testimonios de migrantes que relataron las dificultades que enfrentaron antes de encontrar refugio en España. Con ello, el pontífice volvió a colocar la crisis migratoria en el centro del debate internacional.


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