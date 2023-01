'Extrañas criaturas' salen del mar ¿son extraterrestres?

Estas 'extrañas criaturas' causaron pánico entre los internautas tras pensar que se trataba de extraterrestres que emergieron del océano.

¿Los marcianos llegaron ya? Cientos de internautas entraron en pánico luego de que se difundieran imágenes de supuestas 'criaturas extrañas' saliendo del mar.

Estas 'criaturas' que salen del océano y pasean por la playa parecen una especie de arañas gigantes, con la diferencia de que sus largas patas parecen tentáculos, pero ¿qué son en realidad? ¿De donde provienen estás fotografías? Y lo más importante ¿Son extraterrestres?

Si eres amante de los Aliens y/o criaturas monstruosas que algunos aseguran que habitan en el mar, siento decepcionarte, pues estas 'criaturas extrañas' no son más que plantas secas de aloe vera, fotografiadas por un agricultor de Sudáfrica llamado Jan Vorster.





El aloe vera, es una suculenta muy cotizada debido a sus propiedades curativas, sin embargo, cuando esta sale del mar toma un aspecto desagradable como el que se puede apreciar en las imágenes.



De acuerdo al fotógrafo, estas imágenes son parte de una campaña que realizó para hacer conciencia del cambio climático entre los habitantes del mundo.

Sin embargo, no pudo cumplir con su objetivo, pues en lugar de hacer conciencia, provocó terror entre los internautas que no tardaron en cuestionarle que clase de criaturas eran, incluso otros se atrevieron a afirmar que se trataba de seres extraterrestres que habitan en nuestro océano.

'La gente no paraba de preguntarme cuándo salían y si solo salían por la noche. Pensé que la gente se divertiría con eso, pero luego fue muy serio”, explicó Vorster para un medio sudafricano.

El revuelo se debió luego de que Gilbert Martin, fundador de We Are South Africans, un movimiento de la sociedad civil, compartió dichas fotografías como parte de la campaña de Vorster, sin embargo los usuarios no tardaron en alertarse y confundir las cosas.