Fallece hermanastra de Ana Frank, Eva Schloss

Eva Schloss, hermanastra de la joven Ana Frank y sobreviviente del Holocausto, perdió la vida a los 96 años en Londres, Inglaterra.

¿Cómo se emparentó con Ana Frank?

Eva Schloss no fue inmediatamente pariente de la reconocida escritora, sin embargo, fue parte importante de la historia entre sus padres.

De acuerdo con AP, Eva conoció a la pequeña Ana cuando huyó hacia Ámsterdam, después de que la Alemania Nazi anexara a Australia. Sus familias permanecieron escondidas alrededor de dos años, hasta que fueron traicionados y trasladados hacia el campo de exterminio de Auschwitz.

Ana murió de tifus a los 15 años, meses antes de que la guerra terminara. Mientras que Orich Frank, su padre, fue el único sobreviviente de su familia.

Tras ser liberados por las tropas soviéticas en 1945, Otto se casó con la madre de Eva.

Rey Carlos III lamenta su muerte

Según la agencia, el rey Carlos III de Gran Bretaña expresó que se sentía privilegiado por haber conocido a Schloss, quien cofundó launa organización benéfica encargada de ayuda a los jóvenes a desafiar los prejuicios.

"Los horrores que soportó como joven son imposibles de comprender y, sin embargo, dedicó el resto de su vida a superar el odio y los prejuicios, promoviendo la bondad, el coraje, la comprensión y la resiliencia a través de su incansable trabajo para el Anne Frank Trust UK y para la educación sobre el Holocausto en todo el mundo", manifestó el rey.

En tanto, la familia de Schloss la recordó como "una mujer extraordinaria", y esperan que su legado prevalezca a través de los libros, películas y apoyos brindados.

