Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos en Londres
La expareja asistió al estreno del musical de 'Paddington' tras su ruptura en 2025, mostrando una relación cordial enfocada en el bienestar de su hija Daisy
Katy Perry y Orlando Bloom sorprendieron al llegar juntos al estreno del musical de Paddington, en Londres.
La expareja, conformada por la cantante y el actor, asistió al estreno del nuevo musical y fue captada llevándose de maravilla y conviviendo con el elenco de la puesta en escena.
Su ruptura fue confirmada en julio del 2025 y sacudió al mundo del espectáculo.
Tras casi una década juntos, los famosos, considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood, decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a una historia que comenzó en el 2016.
Aunque se comprometieron en 2019, nunca se casaron; sin embargo, su separación se ha dado en términos cordiales y con un objetivo claro en común: el bienestar de su hija, Daisy Dove Bloom, de cinco años.
Ambos han dejado claro que mantienen una relación basada en el respeto y la comunicación para garantizar que la pequeña crezca en un entorno estable y amoroso.
