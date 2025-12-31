Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
609629091_18548622022008576_8006918689385543129_n_2c1f7dddef
Escena

Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos en Londres

La expareja asistió al estreno del musical de 'Paddington' tras su ruptura en 2025, mostrando una relación cordial enfocada en el bienestar de su hija Daisy

  • 31
  • Diciembre
    2025

Katy Perry y Orlando Bloom sorprendieron al llegar juntos al estreno del musical de Paddington, en Londres.

La expareja, conformada por la cantante y el actor, asistió al estreno del nuevo musical y fue captada llevándose de maravilla y conviviendo con el elenco de la puesta en escena.

Su ruptura fue confirmada en julio del 2025 y sacudió al mundo del espectáculo.

609629091_18548622022008576_8006918689385543129_n.jpg

Tras casi una década juntos, los famosos, considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood, decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a una historia que comenzó en el 2016.

Aunque se comprometieron en 2019, nunca se casaron; sin embargo, su separación se ha dado en términos cordiales y con un objetivo claro en común: el bienestar de su hija, Daisy Dove Bloom, de cinco años.

Ambos han dejado claro que mantienen una relación basada en el respeto y la comunicación para garantizar que la pequeña crezca en un entorno estable y amoroso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
escena_mariah_carey_eec2cb51ce
Mariah Carey rompe récord histórico en el Billboard Hot 100
song_sung_blue_header_mobile_1_04bc16bfae
'Song Sung Blue': el sueño musical que unió a los Sardina
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×