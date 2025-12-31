Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos en Londres

Katy Perry y Orlando Bloom sorprendieron al llegar juntos al estreno del musical de Paddington, en Londres.

La expareja, conformada por la cantante y el actor, asistió al estreno del nuevo musical y fue captada llevándose de maravilla y conviviendo con el elenco de la puesta en escena.

Su ruptura fue confirmada en julio del 2025 y sacudió al mundo del espectáculo.

Tras casi una década juntos, los famosos, considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood, decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a una historia que comenzó en el 2016.

Aunque se comprometieron en 2019, nunca se casaron; sin embargo, su separación se ha dado en términos cordiales y con un objetivo claro en común: el bienestar de su hija, Daisy Dove Bloom, de cinco años.

Ambos han dejado claro que mantienen una relación basada en el respeto y la comunicación para garantizar que la pequeña crezca en un entorno estable y amoroso.

