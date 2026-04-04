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Tamaulipas

Recomiendan a jóvenes medidas para evitar incidentes

Reiteró que estas acciones, aunque sencillas, pueden marcar la diferencia para prevenir situaciones de riesgo y brindar mayor tranquilidad tanto a los jóvenes

  • 04
  • Abril
    2026

Con el objetivo de prevenir incidentes y fortalecer la seguridad personal, la directora de Atención a la Juventud en el municipio de Reynosa, Karla González Sánchez, emitió una serie de recomendaciones dirigidas principalmente a la población joven.

Medidas para prevenir accidentes y cuidar la salud

Entre las principales medidas, destacó la importancia de conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, haciendo énfasis en la responsabilidad ciudadana para evitar accidentes viales.

Asimismo, subrayó la necesidad de cuidar la integridad física ante las altas temperaturas, recomendando el uso de bloqueador solar y el consumo constante de líquidos para mantenerse hidratados.

Importancia de la comunicación constante

Uno de los puntos más relevantes es mantener una comunicación constante con familiares o personas de confianza, especialmente durante traslados o actividades fuera de casa.

En este sentido, enfatizó que compartir la ubicación en tiempo real puede ser una herramienta clave para la prevención, sugiriendo que esta información sea enviada preferentemente a los padres de familia o a alguien cercano.

Mensaje de la autoridad

Karla González Sánchez, directora de Atención a la Juventud en Reynosa:

“Que conduzcan con muchísima precaución, hay que ser responsables de los límites de velocidad y también con nuestra propia integridad física. Hay que cuidarnos, ponernos bloqueador y tomar suficientes líquidos para hidratarnos.

Es muy importante tener una buena comunicación con nuestras redes de seguridad, con nuestra familia, estar en todo momento en contacto para decirles en dónde estamos. Si es posible mandar tu ubicación en tiempo real, hazlo con la persona que más confianza tengas, con tu mamá, con tu papá o con algún familiar.

Lo más importante es tener la apertura, la comunicación y la confianza de estar siempre en contacto con alguien que sepa en dónde estamos en tiempo real”.

Llamado a la prevención

Finalmente, reiteró que estas acciones, aunque sencillas, pueden marcar la diferencia para prevenir situaciones de riesgo y brindar mayor tranquilidad tanto a los jóvenes como a sus familias.


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