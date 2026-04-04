Confirman muerte de soldado israelí por fuego amigo en Líbano

El Ejército de Israel confirmó la muerte de uno de sus elementos en el sur del Líbano, tras un incidente de fuego amigo ocurrido durante un operativo militar. Con este caso, suman al menos 11 soldados israelíes fallecidos en territorio libanés desde marzo, en el contexto de la escalada del conflicto en la región.

La víctima fue identificada como Guy Ludar, de 21 años, originario de Yuvalim, quien perdió la vida luego de recibir un disparo accidental por parte de otro militar israelí durante una operación nocturna.

Operativo en Shebaa derivó en el incidente

De acuerdo con información preliminar del propio Ejército, los hechos ocurrieron en la localidad de Shebaa, al sur del Líbano, cuando un grupo de soldados se preparaba para detener a un sospechoso señalado por presuntamente colaborar con Hezbollah.

Durante la intervención, uno de los elementos abrió fuego por error, impactando a Ludar. El comunicado oficial señaló que el militar murió “en combate”, mientras se desarrollaban las acciones en la zona.

El caso ya es analizado por autoridades castrenses, en medio de un entorno de alta tensión operativa y enfrentamientos constantes en la frontera.

Escalada militar en el sur del Líbano

El incidente ocurre en un momento en el que Israel mantiene una ofensiva terrestre en el sur del Líbano, con el objetivo de debilitar la presencia de Hezbollah en la región. Las autoridades israelíes han reiterado su intención de extender el control hasta el río Litani, además de continuar con operaciones contra infraestructura considerada estratégica.

Esta ofensiva se enmarca en un conflicto más amplio en Medio Oriente, donde se han intensificado las hostilidades tras la participación de actores regionales y el aumento de ataques cruzados.

Saldo de víctimas y afectaciones en Líbano

En paralelo, autoridades libanesas reportaron que los ataques israelíes han dejado más de 1,400 personas fallecidas, incluidos al menos 126 menores de edad, además de aproximadamente 4,300 heridos desde el inicio de la actual escalada.

Tan solo en las últimas 24 horas, se registraron 54 muertes y 156 heridos como resultado de bombardeos y operaciones militares, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Asimismo, los ataques contra instalaciones médicas y personal sanitario han provocado la muerte de 53 trabajadores de la salud y han dejado al menos 142 lesionados, lo que ha generado preocupación por el impacto en los servicios de atención en la zona.

El contexto actual mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de una mayor expansión del conflicto en la región.

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