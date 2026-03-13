Familiares de presas políticas en Venezuela exigen garantías

Familiares de presas políticas en Venezuela exigieron este viernes garantías para las detenidas y la aplicación efectiva de la reciente Ley de Amnistía, mientras organizaciones no gubernamentales denuncian que el instrumento jurídico deja fuera a numerosos casos.

La protesta se realizó en las inmediaciones de la cárcel conocida como La Crisálida, ubicada en el estado Miranda, cercano a Caracas, donde familiares reclamaron respeto al debido proceso y al Estado de derecho.

“Exigimos que si se quiere un país democrático deben respetarse las leyes. Exigimos la libertad de todas las presas políticas”, afirmó Marvi Misler durante la concentración organizada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

Más de 100 mujeres detenidas

El activista del comité, Diego Casanova, aseguró que en ese centro penitenciario hay más de 100 mujeres detenidas por motivos políticos.

El activista pidió al Estado reconocer el daño causado y conceder libertad plena a las detenidas para que puedan reencontrarse con sus familias.

Por su parte, Migdalys Urdaneta, hermana de la presa política Adelmary Leal, relató que viajó desde Maracaibo, capital del estado Zulia, para apoyar la protesta, pese a que su familiar se encuentra recluida en otro penal de la capital.

“Estamos desesperados. He ido a la Asamblea, al tribunal y a la Defensoría del Pueblo. Creo que ya es hora de que nos den respuesta y de que liberen a esas personas que están presas injustamente”, expresó.

ONG cuestionan alcance de la amnistía

La organización Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, contabilizaba hasta el 9 de marzo 508 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 54 son mujeres.

Aunque el gobierno asegura que la Ley de Amnistía ha otorgado miles de beneficios judiciales, ONG y sectores de la oposición denuncian que la norma es excluyente y no se aplica de forma uniforme.

Gobierno niega presos políticos

El gobierno venezolano sostiene que en el país no existen presos políticos y afirma que las personas detenidas están en prisión por la comisión de delitos.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y partidos opositores rechazan esta versión y aseguran que muchos de los arrestos responden a persecución por motivos políticos.

Según datos oficiales citados por autoridades, la Justicia venezolana ha otorgado miles de libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía, aunque persiste el debate sobre cuántas de esas liberaciones corresponden realmente a presos políticos.

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