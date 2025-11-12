Finaliza tras 43 días, cierre de gobierno en EUA

Tras semanas de tensión política, ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron este miércoles la medida para poner fin al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país, enviando al presidente Donald Trump un proyecto de ley de financiamiento temporal para reabrir las dependencias federales.

La Cámara de Representantes dio su visto bueno la noche del miércoles, con una votación de 222 a 209, al plan que restablece las operaciones del gobierno tras 43 días de parálisis administrativa, que dejaron sin sueldo a casi tres millones de empleados federales y provocaron pérdidas estimadas en 55,000 millones de dólares para la economía estadounidense, según cálculos de analistas financieros.

El acuerdo, que pone fin a un enfrentamiento de más de seis semanas en torno a un programa sanitario derivado del Obamacare, establece una nueva fecha límite presupuestaria para el 30 de enero de 2026. Sin embargo, varias agencias clave —incluidas las de transporte y seguridad alimentaria— recibirán financiación asegurada por el resto del año fiscal, lo que evitará que vuelvan a ser rehenes de futuras disputas partidistas.

Los republicanos votaron mayoritariamente a favor de la reapertura, sumando el apoyo de algunos demócratas moderados, tras crecientes presiones del sector empresarial, sindicatos federales y gobiernos estatales afectados por la falta de fondos. El acuerdo también contempla el pago retroactivo de salarios a los empleados que trabajaron sin remuneración durante el cierre, y medidas de contingencia para recuperar parte del impacto económico que el Congreso calificó como “significativo pero reversible”.

