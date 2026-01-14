Ford suspende a empleado tras abuchear a Trump durante visita

Durante la visita del presidente Donald Trump, un trabajador decidió romper el silencio: TJ Sabula, empleado de línea, lanzó un grito acusatorio —“¡Protector de pedófilos!”— justo cuando el mandatario pasaba frente a él.

La reacción del presidente no se quedó atrás

Según un video difundido en redes sociales, Trump respondió señalándolo y levantándole el dedo medio, detonando una nueva polémica sobre los límites de la protesta dentro del lugar de trabajo.

Ford anunció una suspensión inmediata para Sabula, recordando que incluso en momentos políticos encendidos, las reglas laborales pesan más que la libertad de expresión en la línea de producción.

Empresas, ¿censuran?

No es un caso aislado: compañías como Microsoft y Office Depot también han sancionado a empleados que manifestaron posturas políticas dentro de sus instalaciones.

Incluso cadenas hoteleras, como Hilton, han cortado acuerdos cuando el personal se negó a atender a funcionarios de inmigración.

Sabula, de 40 años, no pudo ser localizado para comentar, pero previamente dijo al Washington Post que no se arrepiente en lo absoluto de su acción:

“Definitivamente no me arrepiento”, afirmó, señalando que se encontraba a unos 18 metros del presidente cuando lanzó el grito.

Desde la Casa Blanca defendieron la respuesta presidencial

Steven Cheung, director de comunicaciones, calificó al trabajador como “un lunático” y aseguró que Trump actuó “de manera apropiada e inequívoca”.

En redes sociales, Sabula mantiene su postura. Su foto de perfil en Facebook muestra al presidente haciéndole una seña obscena y su muro ha exhibido previamente publicaciones satíricas y críticas contra Trump.

Registros de votación indican que Sabula ni siquiera participó en las elecciones de 2024, aunque está registrado en Detroit.

