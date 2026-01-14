Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_iran_espacio_aereo_f4f0ccfbe7
Internacional

Irán cierra su espacio aéreo; especulan ataque de EUA

La decisión se produce en medio de reportes no confirmados sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Medio Oriente

  • 14
  • Enero
    2026

Hace apenas unos minutos, Irán ha cerrado completamente su espacio aéreo y ha declarado un estado de máxima alerta, en una medida que eleva drásticamente la tensión regional.

De acuerdo con información oficial, el comando de defensa aérea iraní ha recibido la orden de “atacar de inmediato” cualquier aeronave que ingrese al espacio aéreo del país sin autorización previa.

La decisión se produce en medio de reportes no confirmados sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Medio Oriente, en un contexto de creciente confrontación entre Washington y Teherán.

inter-iran-espacio-aereo.jpeg

Según estas versiones, el aumento de la presencia militar estaría vinculado a una estrategia de presión extrema contra el ayatolá Alí Jamenei.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de Estados Unidos sobre dichas intenciones, mientras que las autoridades iraníes califican la situación como una amenaza directa a su soberanía nacional.

Mientras tanto, el Jerusalem Post informó de manera oficial que si Irán ataca a Israel, "tomarán medidas para derrocar al régimen iraní”, previniendo que el cierre se deba a posibles ataques a su nación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

TRUMP_manifestantes_iran_7e2a7805e3
Las matanzas en Irán ya están bajando, afirma Donald Trump
ONG_Human_Rights_3428_muertos_4e40ab0c58
Contabilizan 3,428 muertos por protestas en Irán; ONG
eua_iran_ataque_05c65ec337
Reportan que EUA podría atacar a Irán en las próximas 24 horas
publicidad

Últimas Noticias

eua_buque_venezuela_ca370360d1
Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe
sergio_ramos_comprar_sevilla_fa26b98614
Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC
06_ENTREGA_SAMUEL_GARCIA_45_NUEVAS_UNIDADES_A_RUTA_98_HEROES_DE_CAPELLANIA_PALACIO_DE_HIERRO_3ca4cb7972
Samuel García suma 45 nuevas unidades a Ruta 98
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×