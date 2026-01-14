Irán cierra su espacio aéreo; especulan ataque de EUA

Hace apenas unos minutos, Irán ha cerrado completamente su espacio aéreo y ha declarado un estado de máxima alerta, en una medida que eleva drásticamente la tensión regional.

De acuerdo con información oficial, el comando de defensa aérea iraní ha recibido la orden de “atacar de inmediato” cualquier aeronave que ingrese al espacio aéreo del país sin autorización previa.

La decisión se produce en medio de reportes no confirmados sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Medio Oriente, en un contexto de creciente confrontación entre Washington y Teherán.

Según estas versiones, el aumento de la presencia militar estaría vinculado a una estrategia de presión extrema contra el ayatolá Alí Jamenei.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de Estados Unidos sobre dichas intenciones, mientras que las autoridades iraníes califican la situación como una amenaza directa a su soberanía nacional.

Mientras tanto, el Jerusalem Post informó de manera oficial que si Irán ataca a Israel, "tomarán medidas para derrocar al régimen iraní”, previniendo que el cierre se deba a posibles ataques a su nación.

