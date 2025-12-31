Trump deja el plan de enviar a la GN a varias ciudades, por ahora

Después de que diferentes jueces bloquearan las iniciativas del presidente Donald Trump, indicó que está abandonando su intención del despliegue de efectivos en Chicago, Los Ángeles y Portland, por el momento.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense dijo que está retirando los soldados por el momento.

"Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y fuerte, cuando la delincuencia comience a aumentar de nuevo... ¡Solo es cuestión de tiempo!", escribió.

Los efectivos ya habían salido de Los Ángeles después de que el presidente los emplazara previamente este año, parte de una ofensiva más amplia contra el crimen y la inmigración. Habían sido enviados a Chicago y Portland, Oregon, pero nunca estuvieron en las calles mientras se resolvían las impugnaciones jurídicas.

