Internacional

Trump deja el plan de enviar a la GN a varias ciudades, por ahora

El presidente de EUA dijo que la decisión es momentánea y que regresarán de forma 'más diferente y fuerte, cuando la delincuencia comience a aumentar'

  • 31
  • Diciembre
    2025

Después de que diferentes jueces bloquearan las iniciativas del presidente Donald Trump, indicó que está abandonando su intención del despliegue de efectivos en Chicago, Los Ángeles y Portland, por el momento.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense dijo que está retirando los soldados por el momento.

"Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y fuerte, cuando la delincuencia comience a aumentar de nuevo... ¡Solo es cuestión de tiempo!", escribió.

Captura de pantalla 2025-12-31 155249.png

Los efectivos ya habían salido de Los Ángeles después de que el presidente los emplazara previamente este año, parte de una ofensiva más amplia contra el crimen y la inmigración. Habían sido enviados a Chicago y Portland, Oregon, pero nunca estuvieron en las calles mientras se resolvían las impugnaciones jurídicas.


