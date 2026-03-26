Francia e India pactan proteger el estrecho de Ormuz ante bloqueo

Los gobiernos de Francia e India acordaron reforzar su coordinación para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, actualmente afectado por el conflicto en Medio Oriente y con tránsito marítimo prácticamente detenido.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre los ministros de Exteriores, Jean-Noël Barrot y Subrahmanyam Jaishankar, celebrada en Cernay la Ville, a las afueras de París, previo al arranque del encuentro del G7.

Ambos diplomáticos coincidieron en la necesidad de “seguir trabajando conjuntamente” para asegurar la navegación en esta ruta clave, por donde transita una quinta parte del petróleo y gas natural licuado que se consume a nivel global.

El cierre de este paso marítimo, derivado del conflicto en la región, ha encendido alertas internacionales por su impacto directo en los mercados energéticos.

Francia condiciona eventual intervención

El gobierno francés reiteró su disposición a participar en una eventual misión internacional para restablecer la seguridad en la zona, aunque dejó claro que esto ocurriría únicamente cuando cesen las hostilidades.

Además, París ha sostenido contactos con diversos países para analizar posibles acciones conjuntas, pero rechazó sumarse de inmediato a la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir para reabrir el paso.

India, altamente dependiente del tránsito por Ormuz

Para India, la situación representa un riesgo directo a su seguridad energética. El país importa alrededor del 60% de su gas licuado de petróleo (GLP), y cerca del 90% de ese volumen pasa por el estrecho.

Ante este escenario, Nueva Delhi ha intensificado sus gestiones diplomáticas para garantizar la libre navegación de sus embarcaciones y evitar interrupciones en el suministro.

El G7 pone el foco en Medio Oriente

La crisis en el Golfo Pérsico se ha convertido en uno de los temas centrales de la reunión de ministros de Exteriores del G7, que se celebra esta semana en territorio francés.

Además de India, la presidencia francesa invitó a representantes de países como Brasil, Arabia Saudita, Ucrania y Corea del Sur, en un intento por ampliar el diálogo con economías emergentes y actores clave en el escenario internacional.

Puente entre G7 y BRICS

La participación de India también responde al interés de Francia por estrechar vínculos entre el G7 y el bloque de economías emergentes BRICS.

En ese sentido, el primer ministro indio, Narendra Modi, ya confirmó su asistencia a la próxima cumbre del G7, programada para junio en Evian, en los Alpes franceses.

Durante el encuentro bilateral, Barrot y Jaishankar también abordaron temas como los desequilibrios macroeconómicos globales y la necesidad de ajustar políticas de cooperación internacional.

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