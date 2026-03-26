Encabeza Mijes Comisión del INFONAVIT en Nuevo León

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, asumió la presidencia de la Comisión Consultiva Regional del INFONAVIT en Nuevo León, con el objetivo de impulsar una visión de gobernanza corresponsable que fortalezca las políticas de vivienda en la entidad. El nombramiento busca reforzar la coordinación entre autoridades y actores clave para mejorar el acceso a un hogar digno.

Acompañado por el delegado del INFONAVIT en el estado, Sergio Zertuche, así como integrantes del organismo, Mijes fue designado como titular de esta Comisión, la cual tiene como función analizar, proponer y vigilar las políticas de vivienda, financiamiento y operación a nivel estatal.

¿Qué función tiene la Comisión del INFONAVIT en Nuevo León?

Este órgano consultivo representa un espacio de coordinación regional donde se revisan las estrategias relacionadas con el acceso a la vivienda. Su labor se centra en generar propuestas que permitan mejorar las condiciones habitacionales, así como supervisar la correcta implementación de programas y financiamientos.

El nuevo presidente destacó que este nombramiento representa un paso clave para fortalecer la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y avanzar en soluciones concretas para las familias del estado.

Acceso a vivienda como eje de política pública

Durante su mensaje, Mijes subrayó que el acceso a la vivienda debe dejar de ser un privilegio y convertirse en una posibilidad real para la población trabajadora, destacando la importancia de la coordinación institucional.

“Hay que decirlo con seriedad, Nuevo León no está para distracciones o para distraídos, no está para subirse al caballo de la frivolidad y el olvido de los problemas de las familias y menos para confundir lo importante con lo superficial”.

El edil enfatizó que la política de vivienda debe abordarse desde una perspectiva integral, donde no solo se contemple la construcción de casas, sino también las condiciones que garantizan calidad de vida.

Proponen frente ciudadano por la vivienda

En este contexto, planteó la creación de un frente amplio ciudadano enfocado en mejorar las políticas públicas en materia de vivienda en Nuevo León.

“Propongo avanzar hacia un frente amplio ciudadano por la vivienda de Nuevo León, donde participen todos los que quieran que esta política pública funcione mejor. Un frente que piense en la gente, no en intereses propios. Un frente que entienda que gobernar es resolver”.

El alcalde reiteró que la vivienda debe entenderse como un tema que abarca aspectos económicos, sociales y humanos, y no únicamente de infraestructura.

Vivienda con entorno y calidad de vida

Mijes señaló que el desarrollo habitacional debe incluir elementos como acceso a servicios, movilidad, comunidad y respeto al entorno natural, con el fin de generar condiciones de prosperidad compartida.

“Se trata de que la vivienda no sea un privilegio, sino una posibilidad real. No se trata solo de construir más, se trata de construir mejor. De construir ciudad y estado con sentido. Con acceso a servicios, con movilidad, con comunidad, y con respeto a la naturaleza”.

“Porque una vivienda sin entorno, sin calidad de vida, no cumple su propósito”.

Finalmente, indicó que este enfoque se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a impulsar un crecimiento con justicia social y prosperidad compartida.

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