Francia y Corea del Sur colaboran para reabrir estrecho de Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae Myung, acordaron este viernes trabajar juntos para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

Macron efectuó su primera visita a Corea del Sur desde que asumió el cargo en 2017, como parte de una gira asiática que ya lo ha llevado a Japón.

Macron le dijo a Lee al inicio de la reunión que ambos países pueden colaborar para ayudar a estabilizar la situación en Medio Oriente, incluido el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, que ha sacudido los mercados energéticos mundiales.

En una comparecencia conjunta, el presidente francés subrayó la necesidad de que París y Seúl cooperen para ayudar a reabrir el estrecho y reducir la escalada de hostilidades en el Medio Oriente, mientras Lee afirmó que ambos ratificaron “su determinación de cooperar para garantizar una ruta marítima segura en el estrecho de Ormuz”.

“Necesitamos definir con claridad, a nivel internacional, las condiciones de un proceso para aliviar la crisis y el conflicto en Medio Oriente. Necesitamos garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz”.

Funcionarios surcoreanos y franceses también firmaron acuerdos para cooperar en cadenas de suministro de combustible nuclear, invertir conjuntamente en un proyecto de energía eólica marina en el sur de Corea del Sur y colaborar en minerales críticos.

El viaje de Macron por Asia se produce mientras Trump intensifica su frustración con sus aliados.

En un discurso pronunciado el miércoles, el presidente Donald Trump dijo que los estadounidenses “no necesitan” el estrecho, pero que los países que sí lo necesitan “deben apoderarse de él y apreciarlo”.

Estados Unidos mantiene desplegados unos 28,000 soldados en Corea del Sur, no los 45,000 mencionados por Trump. El despliegue de las tropas estadounidenses en el país asiático tiene como objetivo disuadir posibles agresiones norcoreanas.

Además, Macron reiteró que reconstruir el estrecho de Ormuz mediante una operación militar es poco realista.

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