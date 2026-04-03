Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
francia_corea_del_sur_colaboran_reabri_estrecho_ormuz_a4414ab684
Internacional

Francia y Corea del Sur colaboran para reabrir estrecho de Ormuz

En su comparecencia, el presidente francés subrayó la necesidad de que París y Seúl por reducir las hostilidades en Medio Oriente ante esta posible reapertura

  • 03
  • Abril
    2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae Myung, acordaron este viernes trabajar juntos para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

Macron efectuó su primera visita a Corea del Sur desde que asumió el cargo en 2017, como parte de una gira asiática que ya lo ha llevado a Japón.

Macron le dijo a Lee al inicio de la reunión que ambos países pueden colaborar para ayudar a estabilizar la situación en Medio Oriente, incluido el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, que ha sacudido los mercados energéticos mundiales.

En una comparecencia conjunta, el presidente francés subrayó la necesidad de que París y Seúl cooperen para ayudar a reabrir el estrecho y reducir la escalada de hostilidades en el Medio Oriente, mientras Lee afirmó que ambos ratificaron “su determinación de cooperar para garantizar una ruta marítima segura en el estrecho de Ormuz”.

“Necesitamos definir con claridad, a nivel internacional, las condiciones de un proceso para aliviar la crisis y el conflicto en Medio Oriente.

Necesitamos garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz”.

Funcionarios surcoreanos y franceses también firmaron acuerdos para cooperar en cadenas de suministro de combustible nuclear, invertir conjuntamente en un proyecto de energía eólica marina en el sur de Corea del Sur y colaborar en minerales críticos. 

El viaje de Macron por Asia se produce mientras Trump intensifica su frustración con sus aliados.

En un discurso pronunciado el miércoles, el presidente Donald Trump dijo que los estadounidenses “no necesitan” el estrecho, pero que los países que sí lo necesitan “deben apoderarse de él y apreciarlo”.

Estados Unidos mantiene desplegados unos 28,000 soldados en Corea del Sur, no los 45,000 mencionados por Trump. El despliegue de las tropas estadounidenses en el país asiático tiene como objetivo disuadir posibles agresiones norcoreanas.

Además, Macron reiteró que reconstruir el estrecho de Ormuz mediante una operación militar es poco realista.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_11e12cc11d
Captará Artemis II eclipse solar durante sobrevuelo lunar
inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
EH_CONTEXTO_11e12cc11d
Captará Artemis II eclipse solar durante sobrevuelo lunar
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×