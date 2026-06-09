Francia y EUA alertan sobre uranio enriquecido en Irán

Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros países con representación en el Consejo de Seguridad de la ONU denunciaron este martes que Irán acumula cantidades de uranio enriquecido que, según afirmaron, serían suficientes para fabricar un arma nuclear.

La advertencia fue presentada por el representante permanente de Francia ante Naciones Unidas, Jérôme Bonnafont, quien citó información del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para sostener que no existe una justificación creíble para que Teherán conserve más de 400 kilogramos de uranio enriquecido si no persigue fines militares.

De acuerdo con el diplomático francés, esa cantidad equivale a más de diez “cantidades significativas” de uranio altamente enriquecido, definición utilizada por el OIEA para describir volúmenes de material con los que no puede descartarse la posibilidad de fabricar un dispositivo nuclear.

Reiteran apuesta por una solución diplomática

Antes de una sesión del Consejo de Seguridad sobre las sanciones vinculadas al programa nuclear iraní, Bonnafont habló en representación de Baréin, Dinamarca, Grecia, Reino Unido, Letonia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Francia y la Unión Europea.

En su mensaje, las delegaciones reafirmaron su compromiso con una solución diplomática que garantice que Irán no busque, adquiera ni desarrolle armas nucleares.

Asimismo, sostuvieron que únicamente un acuerdo “creíble, sólido y verificable” permitirá resolver de manera duradera las preocupaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Acusan falta de cooperación con el OIEA

El representante francés acusó a Irán de incumplir reiteradamente sus obligaciones internacionales y de no colaborar plenamente con el OIEA.

Según explicó, las autoridades iraníes no han permitido el ingreso de inspectores del organismoa sus instalaciones desde hace aproximadamente un año.

Por ello, defendió la continuidad de las sanciones impulsadas por Naciones Unidas con el objetivo de limitar la capacidad de Teherán para desarrollar y entregar un arma nuclear.

China y Rusia cuestionan el proceso

Durante la sesión del Consejo de Seguridad, China y Rusia volvieron a mostrar su desacuerdo con la postura de las potencias occidentales y solicitaron una votación sobre el orden del día al considerar que el organismo ya no tiene facultades para renovar las sanciones.

Sin embargo,únicamente Pekín y Moscú votaron en contra, mientras que Pakistán se abstuvo y el resto de los integrantes respaldó la continuidad del debate.

La controversia gira en torno al mecanismo de reimposición automática de sanciones, conocido como “snapback”, que puede activarse cuando un Estado miembro denuncia un incumplimiento significativo por parte de Irán.

En 2025, Francia, Alemania y Reino Unido solicitaron la reactivación de este mecanismo al considerar que Teherán incumplió sus compromisos.

En respuesta, China y Rusia propusieron extender durante seis meses la resolución que prevé el levantamiento gradual de las sanciones para dar margen a nuevas negociaciones, aunque la iniciativa no prosperó.

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