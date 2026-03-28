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Internacional

Frustran ataque con explosivo en banco de París

Autoridades detienen a un hombre que intentaba detonar un artefacto artesanal en una zona turística del oeste de la capital francesa

  • 28
  • Marzo
    2026

Las autoridades francesas lograron frustrar un posible atentado en el corazón de la capital al detener a un hombre que presuntamente intentaba accionar un explosivo frente a una sucursal del Bank of America, ubicada en una zona altamente turística.

De acuerdo con reportes de la prensa local, el sospechoso fue arrestado alrededor de las 3:25 de la madrugada de este sábado, justo cuando se disponía a encender un artefacto explosivo artesanal que había colocado momentos antes.

La intervención oportuna de la policía francesa evitó que el dispositivo fuera activado, lo que pudo haber provocado consecuencias graves en una zona concurrida de la ciudad.

Según información del diario Le Parisien, el explosivo estaba compuesto por un bidón de cinco litros que contenía un líquido aún no identificado, así como una carga de aproximadamente 650 gramos de polvo explosivo.

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Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar la naturaleza exacta de los materiales y el posible alcance del artefacto.

Zona de alta afluencia turística

El intento de ataque tuvo lugar en una sucursal situada en la calle de La Boétie, en el distrito VIII de París, una zona conocida por su constante afluencia de turistas y actividad comercial.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las motivaciones del detenido ni si actuó de manera individual o como parte de una red más amplia.

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna amenaza adicional.


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