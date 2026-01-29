China ejecuta 11 miembros de un poderoso clan de la mafia en Asia

China ejecutó a 11 criminales pertenecientes al clan Ming tras ser condenados por participar en ciberestefas que los conllevaron a cometer delitos como homicidio y secuestro, en el norte de Birmania.

Esta sentencia fue ratificada por Pekín, donde se señaló a estas 11 personas de estar vinculadas a operaciones de estafa en el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, la pena de muerte fue aprobada por el Tribunal Popular Supremo de Beijing, que calificó la evidencia presentada como “concluyente y suficiente”.

Actividades ilícitas superan los $1,400 millones de dólares

El tribunal señaló que el capital implicado en las actividades de juego y estafa superó los $1,400 millones de dólares, en la que los grupos llevaron a cabo actividades de fraude de telecomunicaciones e internet, apertura de casinos, tráfico de drogas y organización de redes de prostitución.

El portavoz Guo Jiakun afirmó que sus esfuerzos se centran en profundizar su cooperación internacional buscan:

Erradicar el flagelo del juego ilegal en línea y el fraude en telecomunicaciones Proteger la seguridad de las personas y sus bienes Mantener el orden en los intercambios y la cooperación regionales

De acuerdo con la agencia EFE, los centros de ciberestafas proliferaron en Birmania en zonas fronterizas con China a raíz del golpe de Estado de febrero de 2021, que creó una gran inestabilidad en el país y favoreció la actuación de todo tipo de bandas de crimen organizado.

En tanto, al menos 120,000 personas continúan retenidas en centros de Birmania en donde presuntamente se les obliga a realizar estafas en internet, según informaron las Naciones Unidas.

