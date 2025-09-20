Cerrar X
Funeral de Charlie Kirk tendrá seguridad de nivel 'Super Bowl'

Funcionarios del Departamento de Seguridad aseguraron que se proporcionará una gama completa de recursos para garantizar la seguridad del evento

Un dispositivo de seguridad de nivel Super Bowl rodeará al presidente y a los 100,000 dolientes vestidos de rojo, blanco y azul que se reunirán el domingo en el servicio conmemorativo del activista conservador asesinado Charlie Kirk, según las agencias policiales federales.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijeron a The Post que designaron el servicio conmemorativo “Construyendo un legado: recordando a Charlie Kirk” del domingo en el estadio State Farm en Glendale, Arizona, como una “calificación de evaluación de evento especial” de nivel 1.

“Esta designación está reservada para eventos de la mayor importancia nacional y permite al gobierno federal proporcionar la gama completa de recursos de seguridad y aplicación de la ley necesarios para apoyar a los funcionarios locales a fin de garantizar un evento seguro y exitoso”, explicó el funcionario.

Las agencias federales ya estaban “rastreando varias amenazas de credibilidad desconocida” antes del funeral, al que también asistirá el vicepresidente JD Vance.

“Los extremistas violentos y los delincuentes solitarios no afiliados pueden ver el servicio conmemorativo o eventos relacionados como objetivos de ataque atractivos debido a la asistencia de estas personas, otros altos funcionarios del gobierno de EUA, funcionarios de los gobiernos estatales y locales y activistas políticos, y debido a la gran atención de los medios internacionales”, advirtió un memorando de las fuerzas del orden obtenido por el medio.


