Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
g7_alistan_forma_urgente_estabilizar_precio_petroleo_452a8b9687
Internacional

G7 actuará de 'forma urgente' para estabilizar precio de petróleo

Según el ministro de Francia de Economía, se analizarán 'las diferentes posibilidades disponibles' para estabilizar los mercados en el mundo

  • 10
  • Marzo
    2026

Países miembros del G7 aseguraron este martes que se encuentran listos para actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos en Irán.

De acuerdo con el ministro de Francia de Economía, Roland Lescure analizarán "las diferentes posibilidades disponibles" y trabajarán en la coordinación internacional para evitar la explosión de los precios del crudo.

"Seguimos la situación de los mercados muy de cerca y estamos listos a reaccionar en todo momento. Ayer (en la reunión extraordinaria de los ministros del G7 de Finanzas) nos pusimos de acuerdo sobre el principio y hoy (en otra de titulares de Energía) nos damos los medios de hacerlo, que pasan por conocer los datos de forma precisa", señaló.

Lescure no quiso dar ninguna pista sobre la forma en la que actuarían, mientras se especula sobre la puesta en el mercado de las reservas de petróleo que tienen los países del G7.

El ministro señaló que la tensión actual se generó por las amenazas de Irán sobre el estrecho de Ormuz, pero indicó que los diferentes países son conscientes de la necesidad de coordinar sus esfuerzos para estabilizar el mercado.

"Todo el mundo es consciente de la situación y todo el mundo quiere estabilizar el mercado y explorar los medios para hacerlo, incluido Estados Unidos"

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
finanzas_aranceles_bf12fc00a5
Escalada de guerra podría afectar precios y logística global: IP
inter_trump_iran_israel_4e6666b30a
EUA será clave para evitar o desatar una guerra 'mundial'
publicidad

Últimas Noticias

Premios_Oscar_abe6b831d6
Organización de los Óscar reforzará seguridad por amenaza de Irán
IMG_3390_80fdb6ede7
Se mantiene Coahuila en semáforo verde de calificación financiera
Real_Madrid_58b96b1998
Con triplete de Valverde, Real Madrid golea 3-0 al City
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×