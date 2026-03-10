G7 actuará de 'forma urgente' para estabilizar precio de petróleo

Países miembros del G7 aseguraron este martes que se encuentran listos para actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos en Irán.

De acuerdo con el ministro de Francia de Economía, Roland Lescure analizarán "las diferentes posibilidades disponibles" y trabajarán en la coordinación internacional para evitar la explosión de los precios del crudo.

"Seguimos la situación de los mercados muy de cerca y estamos listos a reaccionar en todo momento. Ayer (en la reunión extraordinaria de los ministros del G7 de Finanzas) nos pusimos de acuerdo sobre el principio y hoy (en otra de titulares de Energía) nos damos los medios de hacerlo, que pasan por conocer los datos de forma precisa", señaló.

Lescure no quiso dar ninguna pista sobre la forma en la que actuarían, mientras se especula sobre la puesta en el mercado de las reservas de petróleo que tienen los países del G7.

El ministro señaló que la tensión actual se generó por las amenazas de Irán sobre el estrecho de Ormuz, pero indicó que los diferentes países son conscientes de la necesidad de coordinar sus esfuerzos para estabilizar el mercado.

"Todo el mundo es consciente de la situación y todo el mundo quiere estabilizar el mercado y explorar los medios para hacerlo, incluido Estados Unidos"

