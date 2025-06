EUA será clave para evitar o desatar una guerra 'mundial'

Ante el incremento de las tensiones y ataques entre Israel e Irán, expertos coinciden en que una intervención militar de Estados Unidos en esta guerra “ajena” es un escenario “nada deseable” para el gobierno de Trump y para el mundo.

Esto porque solo complicará más la situación política internacional y habría consecuencias negativas económicas y sociales para todo el orbe, señalaron expertos, quienes dijeron que es mejor que eso no ocurra.

Entre las consecuencias inmediatas está el incremento de los precios del petróleo que sufrirá Occidente y le pegará a economías como la de México, pero también atizará un conflicto social que generará más destrucción de dimensiones aún incuantificadas, indicaron.

Y es que este conflicto en Medio Oriente puso a Donald Trump “entre la espada y la pared”: o ayuda a su socio estratégico de esa región o cumple sus promesas de campaña de mitigar y evitar los conflictos bélicos.

En entrevista con El Horizonte, la internacionalista Gabriela de la Paz destacó que la participación de Estados Unidos en los ataques armados entre Israel e Irán es causa de una presión por parte de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.

Y se contradice con las campañas políticas que ha realizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para llegar al poder, donde prometió no iniciar una guerra y, en caso de actuar en contra de Irán, estaría rompiendo dicha promesa que lo llevó al cargo.

“Siento yo que es Israel el que está forzando a Estados Unidos a atacar o a posicionarse, o por lo menos este, porque, bueno, de todos modos, las acciones de Israel en contra de Irán ponen en riesgo las operaciones de Estados Unidos en medio oriente, ponen en riesgo las bases militares, porque pues todo mundo asume que Estados Unidos va a acudir en defensa de Israel cuando sea necesario".

“Trump hizo campaña criticando las guerras en Irak, en Afganistán y en cierto modo en todas sus campañas ha hecho la promesa de no iniciar una guerra, entonces siento yo que sería una ruptura de esa promesa. Por otro lado, si las cosas se ponen muy complicadas para Israel, Estados Unidos se va a ver obligado a intervenir”, señaló De la Paz.

Por su parte, el analista político Eloy Garza calificó las acciones del líder estadounidense como un intento de alargar el tener que tomar una decisión definitiva, si atacar o convocar a la negociación.

Siendo que su pronto retiro de la reunión del G7 o el anunciar que conoce la ubicación del ayatola Alí Jamenei son una manera de demostrar poder sin tener que tomar una postura concreta en el conflicto.

“El problema de la administración Trump es que no ha habido una decisión unánime dentro del equipo Trump sobre si entrar a la guerra o solamente sobrellevar las amenazas y, al mismo tiempo, convocar a la negociación a Irán porque está ante dos situaciones incómodas: una, tener que responder a su socio estratégico que es Israel".

“Dijo (Trump) que ya tenía ubicado donde estaba el ayatollah Alí Jamenei desde antier; ya había salido de la del G7 en la misma noche del día en que llegó para tomar medidas y todo se mantiene igual”, comentó Garza.

A Occidente le irá mal

Ambos expertos coincidieron en que el conflicto bélico en Medio Oriente tiene repercusiones importantes en el Occidente en la economía, debido a que es una zona del principal paso de petróleo al resto del mundo.

De igual manera, señalaron que el posible cierre o toma del estrecho de Ormuz podría generar un cambio en el costo del combustible y los derivados del crudo, poniendo a México y a otros países de esta parte del mundo en una situación donde la inflación podría acrecentarse.

“Ya estamos viendo que los precios del petróleo se han visto afectados, que algunas bolsas se han caído. Mientras esté en estas confrontaciones, yo creo que se cierra el paso que va del Mar Rojo por el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz al océano Índico, que es por donde pasa la mayoría del petróleo del mundo”, dijo De la Paz.

“Si el ayatollah Ali Khamenei cierra el estrecho de Ormuz, que es el principal paso de tráfico de petróleo, de hidrocarburo a nivel global, pues lo que va a provocar va a ser una crisis energética en el mundo; se van a disparar los precios del petróleo, se va a encarecer todos los hidrocarburos y sus derivados y la vamos a pasar muy mal en México”, sentenció Garza.

La postura de EUA: trasciende que Trump autoriza ataque, pero lo pone en 'Hold'

El presidente de EUA, Donald Trump, aprobó la noche del martes unos planes de ataque contra Irán, pero evitó dar la orden definitiva para esperar que Teherán abandone su programa nuclear, informó este miércoles el diario local The Wall Street Journal.

Lo declaró ante sus altos asesores, con quienes conversó luego de que se retirara intempestivamente de la cumbre del Grupo de los 7 (G7), comunicaron fuentes familiarizadas con las deliberaciones.

De acuerdo al medio, el jefe de la Casa Blanca está considerando múltiples opciones, incluido un ataque contra Irán, un reporte con el cual también coincidió Axios.

Oficial y públicamente, en declaraciones a los periodistas a las afueras de la Casa Blanca, Trump se negó a decir si había tomado alguna decisión sobre unirse o no a la campaña de bombardeos de Israel contra su archienemigo Irán.

"Puede que lo haga. Puede que no. Es decir, nadie sabe qué voy a hacer", dijo Trump.

Aseguró que los funcionarios iraníes se habían comunicado con él para hablar de negociaciones, incluida una posible reunión en la Casa Blanca, pero "es muy tarde para hablar", dijo Donald Trump.

Sin embargo, horas más tarde se mostró más abierto al diálogo, aunque sea algo tarde, afirmó.

El mandatario estadounidense lamentó que la República Islámica no hubiera alcanzado un acuerdo nuclear con Washington, aunque tenía 60 días para hacerlo.

Líder iraní rechaza condiciones y exigencia estadounidense de rendición

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, rechazó el miércoles la demanda de rendición incondicional de Donald Trump y el presidente estadounidense dijo que su paciencia se había agotado, aunque no dio pistas sobre cuál sería su próximo paso.

Jamenei, de 86 años, reprendió a Trump en un discurso grabado y reproducido por televisión, su primera aparición desde el viernes.

Los estadounidenses "deben saber que cualquier intervención militar de Estados Unidos estará indudablemente acompañada de daños irreparables", afirmó.

"La gente inteligente que conoce a Irán, a la nación iraní y su historia nunca le hablará a esta nación con un lenguaje amenazante porque la nación iraní no se rendirá".

Irán convocó al enviado suizo en Teherán, como representante de los intereses estadounidenses, para protestar por los "comentarios provocadores" de Trump, informaron los medios iraníes.

Los líderes declaran

Alí Jamenei, ayatolá de Irán

“Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no puede rendirse y que cualquier intervención militar suya causará, sin duda, daños irreversibles”.

Donald Trump, presidente de EUA

"Veremos qué sucede (en los próximos días de conflicto). Todos me lo han preguntado (si EUA va a intervenir militarmente), pero no he tomado una decisión".

Vladimir Putin, presidente de Rusia



"Lo correcto sería que todos busquen juntos la manera de poner fin a las hostilidades y encuentren la manera de que todas las partes en este conflicto lleguen a un acuerdo entre sí. Se trata de una cuestión delicada. Y, por supuesto, aquí hay que tener mucho cuidado, pero, en mi opinión, en general, se puede encontrar una solución de este tipo".

Las claves del conflicto hasta ahora

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informaron este miércoles que utilizaron misiles balísticos superpesados, de alcance intermedio y de dos etapas durante el último lanzamiento hacia Israel.





Se trata de la primera vez que se utilizan misiles Sejjil, que miden 17.5 metros y tienen un alcance de 2,000 kilómetros, en un ataque desde su presentación en 2008.





Las tensiones entre Israel e Irán están cobrando nuevo impulso, según las autoridades. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad iraní, cerca de 1,500 personas se han visto afectadas en el país persa a menos de tres días del comienzo de los ataques israelíes, de las cuales más de 220 han muerto. La mayoría de las víctimas eran civiles.





Desde el bombardeo masivo no provocado de Israel contra Irán perpetrado la madrugada del 13 de junio, el país persa ha realizado una serie de ataques de respuesta contra objetivos en territorio israelí en el marco de la operación bautizada como “Promesa Verdadera 3”.





Este miércoles, el país persa lanzó uno de los mayores ataques con misiles contra el enemigo. Teherán afirma que ha enviado a Tel Aviv un claro mensaje de su potencia. Mientras, en Teherán también se registraron explosiones en la madrugada.





Rusia, China y numerosos países del mundo han condenado con dureza la ofensiva israelí, calificándola de grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU.





Desde América Latina, varias naciones, entre ellas Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, expresaron su rechazo a las acciones de Tel Aviv. De manera similar han reaccionado países del mundo islámico, como Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán.





En medio de la escalada de tensiones, el presidente de EUA, Donald Trump, intensificó su retórica contra Irán con declaraciones de advertencia para el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y afirmaciones sobre el control total de los cielos del país persa. Sin embargo, asegura que aún “no toma una decisión” sobre atacar a Irán.

Sigue estos y más contenidos exclusivos completamente gratis en nuestros servicios digitales de noticias por:

WhatsApp - Únete aquí

Newsletter - Suscríbete aquí

Comentarios