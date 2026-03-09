Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
turquia_iran_misil_849ec0a082
Internacional

OTAN intercepta otro misil iraní sobre Turquía; no hay víctimas

Un misil balístico disparado desde Irán fue interceptado por sistemas de defensa de la OTAN al entrar al espacio aéreo de Turquía

  • 09
  • Marzo
    2026

Un misil balístico lanzado desde Irán fue interceptado en el espacio aéreo de Turquía por sistemas de defensa antiaérea de la OTAN, informaron autoridades del Ministerio de Defensa turco.

El proyectil fue detectado cuando ingresaba al espacio aéreo turco y fue neutralizado por sistemas antimisiles desplegados por la alianza en el Mediterráneo oriental.

Tras la interceptación, fragmentos del misil cayeron en un terreno baldío en la provincia de Gaziantep, sin provocar víctimas ni personas heridas.

Restos del misil impactaron en las afueras de la ciudad

De acuerdo con el comunicado oficial, varios trozos del proyectil impactaron en un descampado, lo que evitó daños mayores o afectaciones a la población.

El jefe de Comunicación de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, explicó que los restos cayeron en el municipio de Sahinbey, una zona ubicada cerca de la ciudad de Gaziantep.

Esta área se localiza aproximadamente a 150 kilómetros al este de Adana, en el sur de Turquía.

Fuerzas españolas participaron en el monitoreo

Fuentes del Ministerio de Defensa de España confirmaron que tropas españolas desplegadas en territorio turco participaron en el seguimiento del proyectil durante su trayectoria.

España forma parte del sistema de defensa desplegado por la OTAN en la región, que incluye baterías antimisiles Patriot instaladas para proteger el espacio aéreo turco ante posibles amenazas.

Uno de estos sistemas se encuentra en la base aérea de Incirlik Air Base, una instalación estratégica utilizada por varios países de la alianza, entre ellos Estados Unidos.

Segundo incidente en menos de una semana

El hecho ocurre apenas días después de un episodio similar registrado el miércoles pasado, cuando otro misil, también presuntamente disparado desde Irán, fue interceptado en la provincia de Hatay.

Ese proyectil fue neutralizado a unos 65 kilómetros de la base aérea de Incirlik, ubicada en las afueras de Adana.

Las autoridades turcas señalaron que la trayectoria del misil interceptado este lunes es similar a la del proyectil detectado la semana pasada, lo que mantiene en alerta a los sistemas de defensa de la OTAN en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

holanda_buque_iran_mediterraneo_e0593bc286
Países Bajos envía fragata al Mediterráneo ante tensión con Irán
1009_mexicanos_evacuados_medio_oriente_06bef38749
Van 1,009 mexicanos evacuados de Medio Oriente: Presidencia
g7_alistan_forma_urgente_estabilizar_precio_petroleo_452a8b9687
G7 actuará de 'forma urgente' para estabilizar precio de petróleo
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_2_bd33cda68e
Detienen a siete policías de San Pedro por presunto cohecho
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
HD_Dx_Wme_Ww_A_Ark_TU_f5fa560f4a
Isaac del Toro se viste de líder en la Tirreno-Adriático
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×