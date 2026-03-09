OTAN intercepta otro misil iraní sobre Turquía; no hay víctimas

Un misil balístico lanzado desde Irán fue interceptado en el espacio aéreo de Turquía por sistemas de defensa antiaérea de la OTAN, informaron autoridades del Ministerio de Defensa turco.

El proyectil fue detectado cuando ingresaba al espacio aéreo turco y fue neutralizado por sistemas antimisiles desplegados por la alianza en el Mediterráneo oriental.

Tras la interceptación, fragmentos del misil cayeron en un terreno baldío en la provincia de Gaziantep, sin provocar víctimas ni personas heridas.

Türk Hava Sahasında Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Füze ile İlgili Açıklama



Statement on the Ballistic Missile Neutralized in Turkish Airspace#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/im7LFpVOl7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026

Restos del misil impactaron en las afueras de la ciudad

De acuerdo con el comunicado oficial, varios trozos del proyectil impactaron en un descampado, lo que evitó daños mayores o afectaciones a la población.

El jefe de Comunicación de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, explicó que los restos cayeron en el municipio de Sahinbey, una zona ubicada cerca de la ciudad de Gaziantep.

Esta área se localiza aproximadamente a 150 kilómetros al este de Adana, en el sur de Turquía.

Fuerzas españolas participaron en el monitoreo

Fuentes del Ministerio de Defensa de España confirmaron que tropas españolas desplegadas en territorio turco participaron en el seguimiento del proyectil durante su trayectoria.

España forma parte del sistema de defensa desplegado por la OTAN en la región, que incluye baterías antimisiles Patriot instaladas para proteger el espacio aéreo turco ante posibles amenazas.

Uno de estos sistemas se encuentra en la base aérea de Incirlik Air Base, una instalación estratégica utilizada por varios países de la alianza, entre ellos Estados Unidos.

Segundo incidente en menos de una semana

El hecho ocurre apenas días después de un episodio similar registrado el miércoles pasado, cuando otro misil, también presuntamente disparado desde Irán, fue interceptado en la provincia de Hatay.

Ese proyectil fue neutralizado a unos 65 kilómetros de la base aérea de Incirlik, ubicada en las afueras de Adana.

Las autoridades turcas señalaron que la trayectoria del misil interceptado este lunes es similar a la del proyectil detectado la semana pasada, lo que mantiene en alerta a los sistemas de defensa de la OTAN en la región.

