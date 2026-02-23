Podcast
Internacional

Pentágono alerta a Trump de una campaña larga en Irán

El Pentágono advirtió sobre la posibilidad de que la operación se convierta en una intervención prolongada y cause múltiples bajas estadounidenses

  • 23
  • Febrero
    2026

El Pentágono advirtió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los riesgos de poner en marcha una operación militar contra Irán, ante la posibilidad de que se convierta en una intervención prolongada y cause múltiples bajas estadounidenses.

Los avisos, que forman parte del proceso habitual previo a operativos militares, se han producido dentro del Departamento de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según informó The Wall Street Journal.

Entre quienes han expresado preocupación destaca el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, considerado un miembro clave del equipo de seguridad nacional del mandatario.

Sin embargo, horas después de publicarse la información, Trump la desmintió mediante un mensaje en su red Truth Social.

El presidente afirmó que “numerosas noticias falsas han circulado” asegurando que Caine se opone a una eventual guerra contra Irán y sostuvo que esa versión es “totalmente incorrecta”.

“El general Caine, como todos nosotros, no querría ver una guerra, pero si se decide actuar militarmente contra Irán, opina que será una victoria fácil”, escribió Trump, quien recordó que el militar estuvo a cargo del operativo “Martillo de Medianoche”, que el pasado junio dañó tres instalaciones del programa nuclear de Teherán.

Mayor despliegue militar en Oriente Medio desde 2003

Actualmente, Estados Unidos mantiene el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak de 2003.

En la región operan dos portaaviones —el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford— junto con sus respectivos grupos de ataque, posicionados en el mar Arábigo y zonas cercanas, y listos para actuar si se ordena una intervención.

Congreso busca limitar acción militar

En paralelo, la presión de Trump sobre Irán ha aumentado en las últimas semanas, incluso con un ultimátum de diez días para negociar o enfrentar una posible acción militar.

Pese al endurecimiento del discurso de la Casa Blanca, Washington y Teherán mantienen conversaciones diplomáticas, y se espera que la próxima reunión, prevista para este jueves en Ginebra, sea clave para reducir la tensión.

Por otra parte, los congresistas Ro Khanna (demócrata por California) y Thomas Massie (republicano por Kentucky) preparan una resolución de Poderes de Guerra para votarse esta semana en el Congreso.

La iniciativa busca prohibir el uso de fuerzas militares estadounidenses contra Irán sin autorización específica del Legislativo, al insistir en que Trump no puede ordenar un ataque “sin el Congreso”.


