Urge China a sus ciudadanos salir de Irán por tensión

La escalada de tensiones en Medio Oriente llevó a China a recomendar a sus ciudadanos que abandonen Irán lo antes posible.

La advertencia se da en medio del mayor despliegue militar de Estados Unidos en la región desde la guerra de Irak.

Advertencia diplomática ante riesgos crecientes

La representación diplomática china señaló que la situación de seguridad se ha deteriorado por amenazas externas y pidió evitar viajes al país persa.

Para quienes ya están ahí, sugirió reforzar precauciones y preparar su salida mediante vuelos comerciales o rutas terrestres.

Desde Pekín, el gobierno aseguró que mantiene seguimiento cercano del escenario y reiteró su respaldo a la soberanía iraní, aunque por ahora el apoyo se mantiene en el terreno diplomático.

Cabe señala que dicho vínculo entre Teherán y China se ha consolidado en los últimos años. El gigante asiático concentra cerca de un tercio del comercio exterior iraní y es el principal comprador de su petróleo, por delante de Rusia e India.

Ambos países firmaron en 2021 un acuerdo de cooperación a largo plazo que abarca energía, tecnología, infraestructura y seguridad, lo que explica la cautela china ante una posible escalada militar.

Estados Unidos evacúa personal y despliega fuerzas

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó la salida de personal no esencial y familiares en Israel, citando riesgos de seguridad.

La decisión coincide con la llegada de un portaaviones estadounidense y otros activos militares a la zona, parte de la presión de Washington ante el programa nuclear iraní.

Negociaciones nucleares continúan

Pese al clima de tensión, Irán y Estados Unidos cerraron una nueva ronda de conversaciones en Ginebra con señales moderadamente positivas. Los mediadores confirmaron que habrá un nuevo encuentro la próxima semana.

