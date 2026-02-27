Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
embajada_china_iran_698ce583e4
Internacional

Urge China a sus ciudadanos salir de Irán por tensión

China urgió a sus ciudadanos a abandonar Irán ante el aumento del riesgo de seguridad por el despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente

  • 27
  • Febrero
    2026

La escalada de tensiones en Medio Oriente llevó a China a recomendar a sus ciudadanos que abandonen Irán lo antes posible.

La advertencia se da en medio del mayor despliegue militar de Estados Unidos en la región desde la guerra de Irak.

Advertencia diplomática ante riesgos crecientes

La representación diplomática china señaló que la situación de seguridad se ha deteriorado por amenazas externas y pidió evitar viajes al país persa.

Para quienes ya están ahí, sugirió reforzar precauciones y preparar su salida mediante vuelos comerciales o rutas terrestres.

Desde Pekín, el gobierno aseguró que mantiene seguimiento cercano del escenario y reiteró su respaldo a la soberanía iraní, aunque por ahora el apoyo se mantiene en el terreno diplomático.

Cabe señala que dicho vínculo entre Teherán y China se ha consolidado en los últimos años. El gigante asiático concentra cerca de un tercio del comercio exterior iraní y es el principal comprador de su petróleo, por delante de Rusia e India.

Ambos países firmaron en 2021 un acuerdo de cooperación a largo plazo que abarca energía, tecnología, infraestructura y seguridad, lo que explica la cautela china ante una posible escalada militar.

Estados Unidos evacúa personal y despliega fuerzas

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó la salida de personal no esencial y familiares en Israel, citando riesgos de seguridad.

La decisión coincide con la llegada de un portaaviones estadounidense y otros activos militares a la zona, parte de la presión de Washington ante el programa nuclear iraní.

Negociaciones nucleares continúan

Pese al clima de tensión, Irán y Estados Unidos cerraron una nueva ronda de conversaciones en Ginebra con señales moderadamente positivas. Los mediadores confirmaron que habrá un nuevo encuentro la próxima semana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2_5eadbc95f7
El ministro de Defensa iraní murió durante un ataque israelí
EH_DOS_FOTOS_1_39c9cd39cb
Embajadas de México en Medio Oriente alertan a connacionales
HCOFH_01_Wo_AE_Jz_Pb_e4c9af3e05
México abre con plata en la Copa del Mundo de Clavados
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2_5eadbc95f7
El ministro de Defensa iraní murió durante un ataque israelí
928e25e8_c339_4032_9ae8_665e7a7067a2_dfeb2f56d1
Cierran espacios aéreos países de Medio Oriente
marina_traslada_a_dos_heridos_de_bala_desde_isla_mujeres_a_cancun_1_1536x864_5fe07c0b4a
Marina evacúa a dos heridos de bala en Quintana Roo
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
pib_mexico_crece_248aca4a5f
Crece PIB de México 4.1% anual en tercer trimestre de 2025: INEGI
publicidad
×