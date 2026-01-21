Podcast
Groenlandia cederá terrenos a EUA para instalar bases militares

Según fuentes del The New York Times, el acuerdo entre Donald Trump y Mark Rutte tendría que ver con la cesión de algunas parcelas para bases militares

Según algunas fuentes consultadas por el medio internacional The New York Times, el acuerdo al que llegaron Donald Trump y Mark Rutte sobre Groenlandia tendría que ver con la cesión de algunas parcelas del territorio para la instalación de bases militares estadounidenses. 

Las conversaciones sobre un acuerdo marco entre Estados Unidos y Dinamarca respecto a Groenlandia plantearon la posibilidad de que Copenhague conceda a Washington la soberanía sobre “pequeños bolsillos” de territorio para que el país norteamericano construya y opere bases militares en esas áreas estratégicas del Ártico. La propuesta aún no ha sido confirmada oficialmente por las partes involucradas, y los detalles concretos continúan bajo negociación.

El tema surge en medio de tensiones diplomáticas luego de que el presidente Donald Trump anunciara en el Foro Económico Mundial en Davos un “marco” de acuerdo con la OTAN y Dinamarca sobre el futuro de Groenlandia. Aunque Trump retiró amenazas de imponer aranceles como presión, la discusión sobre cómo asegurar una presencia militar reforzada en la isla permanece en el centro de la agenda estratégica estadounidense.

Autoridades danesas han reiterado que Groenlandia no está a la venta y que su soberanía debe ser respetada, mientras que el secretario general de la OTAN indicó que la cuestión de la soberanía de la isla no fue parte formal de las conversaciones con Trump.


