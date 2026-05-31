Habrá segunda vuelta por la Presidencia de Colombia

Después de un intenso día de elecciones presidenciales en Colombia, habrá una segunda vuelta.

Este domingo se hizo oficial que el empresario y abogado de derecha Abelardo De La Espriella y el izquierdista Iván Cepeda disputarán la presidencia en una segunda vuelta el 21 de junio, después de que ambos no alcanzaran el número de votos necesario para imponerse en una cerrada primera ronda.

Con el escrutinio de 99.62% de las mesas de votación, De La Espriella obtenía 43.73% de los votos, mientras Cepeda lograba 40.91%, según los cómputos de la Registraduría Nacional.

En tercer lugar se ubicó la senadora y candidata del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, con 6.92% de los sufragios.

Valencia tenía el apoyo del expresidente Álvaro Uribe.

Paloma Valencia anuncia apoyo a Espriella en segunda vuelta

La senadora colombiana, candidata por parte del partido uribista Centro Democrático, anunció tras su derrota que apoyará en la segunda vuelta al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella", expresó Valencia en su primera declaración tras las elecciones.

#ColombiaVota 🗳️| Paloma Valencia anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial.



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Valencia fue la gran perdedora de las elecciones, pues los votos a su favor fueron muy inferiores al 12% que proyectaban las últimas encuestas, e incluso menores a los 3.2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

Petro no acepta que De la Espriella fuera el más votado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, en donde se dio como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

El mandatario sostuvo que el conteo, elaborado por la Registraduría y cuyos resultados son informativos y no tienen validez jurídica, se basa en un software que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial.

"Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (...) que tiene 800,000 personas adicionales", afirmó Petro, quien añadió que algunas de las mesas ya impugnadas demuestran que "centenares de miles de votos fueron agregados", aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

En este sentido, insistió en que los únicos resultados con validez legal serán los que determinen los jueces de la República en el escrutinio, en el que revisarán las actas y consolidarán oficialmente el resultado de las elecciones.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Más del 50% de los votantes habilitados no votaron

La abstención electoral en las elecciones de este domingo podría dar margen de maniobra a los candidatos si logran convencer a más simpatizantes para que participen en la segunda vuelta, de acuerdo con analistas.

Alrededor del 57% de los 41.4 millones de electores habilitados votaron.

Reaparecen 77 'desaparecidos' para votar

Una de las situaciones que más llamó la atención durante la jornada electoral fue que, de los casi 24 millones de colombianos que acudieron a las urnas, 77 personas que figuraban en los registros como desaparecidas reaparecieron para ejercer su voto, informó la Fiscalía General de Colombia.

Los ciudadanos reaparecieron en puestos de votación ubicados en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.

Según la Fiscalía, tras verificarse su presencia, se les expidieron las correspondientes actas de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales de personas desaparecidas.

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