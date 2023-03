Hackean seguros médicos de miembros del Senado de EUA

Datos importantes sobre el seguro médico de miembros de la Cámara y el Senado de Estados Unidos fueron robados y subastados en internet.

Los miembros de la Cámara y el Senado fueron informados que los piratas informáticos pueden haber obtenido acceso a sus datos personales confidenciales en una violación del mercado de seguros de salud de Washington, DC. Los empleados de los legisladores y sus familias también se vieron afectados.

DC Health Link confirmó que los datos de un número no especificado de clientes se vieron afectados y mencionó que se encuentran trabajando con la policía.

El FBI dijo que está al tanto del incidente y colabora en la investigación.

Un corredor en un foro de delincuencia en línea afirmó tener registros de 170 mil clientes de DC Health Link y los estaba ofreciendo a la venta por un monto no especificado. El corredor afirmó que fueron robados el lunes. Contactado por The Associated Press en un sitio de chat encriptado, el corredor no dijo si los datos habían sido comprados y dijo que no podía proporcionar datos adicionales para respaldar el reclamo. Dijeron que estaban actuando en nombre del vendedor, a quien identificaron como “thekilob”.

Se publicaron muestras de datos robados en el sitio para una docena de clientes aparentes. Incluía números de Seguro Social, direcciones, nombres de empleadores, números de teléfono, correos electrónicos y direcciones. La AP se comunicó con uno de la docena, marcando un número que figura en la lista.

“Oh, Dios mío”, dijo el hombre cuando se le informó que la información era pública. Las 12 personas enumeradas trabajan para la misma empresa o son miembros de la familia.

En un correo electrónico a todos los titulares de cuentas de correo electrónico del Senado, el sargento de armas dijo que se le informó que los datos robados incluían los nombres completos de los asegurados y sus familiares. Un correo electrónico enviado por la oficina de la Oficina Administrativa Principal de la Cámara en nombre del presidente de la Cámara Kevin McCarthy y el líder de la minoría Hakeem Jeffries calificó la violación de 'atroz' y prometió proporcionar actualizaciones. Instó a los miembros a usar recursos de monitoreo de crédito y robo de identidad.

El correo electrónico del Senado recomendó que cualquier persona registrada en el intercambio de seguros de salud congele su crédito para evitar el robo de identidad.