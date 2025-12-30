Podcast
Internacional

Personas quedan atrapadas en teleférico en los Alpes italianos

Un fallo en un teleférico del Monte Moro, en los Alpes italianos, dejó a unas 100 personas atrapadas; seis resultaron con lesiones leves y ya fueron evacuadas

  • 30
  • Diciembre
    2025

Alrededor de un centenar de personas quedaron atrapadas este martes en la cima del Monte Moro, a 2 mil 800 metros de altitud en los Alpes italianos, tras un incidente en el teleférico que conecta la localidad de Macugnaga con la zona de esquí.

Choque en estación de llegada

El accidente se registró a las 11:25 horas locales, cuando una de las cabinas no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación superior.

El impacto dejó seis personas con lesiones leves, quienes fueron atendidas y evacuadas de inmediato por los servicios de rescate.

Operativo de evacuación

Bomberos, el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y agentes de la Guardia de Finanza desplegaron un operativo conjunto que incluyó el uso de helicópteros para rescatar a los pasajeros restantes, entre ellos algunos niños, ante la imposibilidad de descender por el sistema.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que las 94 personas restantes fueron evacuadas sin mayores incidentes.

8d8dc82b00902df51acaf4979dbb0ca27e3247bcw.jpg

En el sitio permanecieron técnicos y operarios realizando revisiones de seguridad en la instalación.

Las autoridades locales ordenaron el cierre preventivo de las pistas de esquí y la suspensión temporal del teleférico para garantizar la seguridad de los usuarios durante la temporada alta.

El teleférico, construido en 1962, había sido sometido a una revisión integral a principios de 2023, que incluyó el reemplazo de motores, poleas y cabinas.

El incidente reavivó el debate sobre la importancia de mantener estrictos protocolos de seguridad en los sistemas de transporte de montaña.


