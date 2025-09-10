Hallan cuerpo de joven desaparecido tras caer en río de Venezuela

Autoridades hallaron el cuerpo de un hombre que cayó sobre un río en Caracas tras sufrir un accidente de tránsito.

A través de redes sociales, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Pablo Antonio Palacios, detalló que mediante técnicas especializadas de rescate lograron recuperar el cuerpo de manera eficiente y segura.

El comandante informó que los bomberos actibaron una búsqueda para localizar al ciudadano que chocó su motocicleta en la principal autopista de Caracas.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una campaña para promover la seguridad vial y reducir los accidentes de mototciclistas en agosto, debido a que el país encabeza las estadísticas de mortalidad en carreteras.

El Observatorio de Seguridad Vial informó que un total de 119 personas murieron en accidentes de tránsito, de los cuales, el 54% se encontraban a bordo de una motocicleta.

En 2024, se registraron un total de 1,924 accidentes de tránsito, de los cuales:

"El 37% corresponde a casos de choques entre vehículos; el 27% a arrollamientos; el 18% a choques contra objetos fijos y el 18% a motivos varios", estableció el fiscal.

