Hallan muerto a militar en residencia presidencial de Milei

El gobierno argentino informó este martes que un oficial del Ejército, identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, miembro del Escuadrón Chacabuco, encargado de tareas de seguridad, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos del predio donde se ubica la residencia del presidente Javier Milei, en las afueras de Buenos Aires.

El hecho ocurrió durante la madrugada y las circunstancias que rodean el fallecimiento se encuentran bajo investigación judicial.

Hallazgo en la residencia de Olivos

De acuerdo con un comunicado oficial, el cuerpo del militar fue encontrado por personal que presta servicio en la residencia presidencial de Olivos, uno de los principales complejos de seguridad del Ejecutivo argentino.

Una de las hipótesis apunta a un posible suicidio, aunque las causas no han sido confirmadas.

Tras el hallazgo, se dio aviso a los servicios médicos de emergencia, que constataron el deceso en el lugar.

Investigación judicial en curso

Por disposición del juzgado federal a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se ordenó la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales para realizar las pericias correspondientes.

“El objetivo es esclarecer las circunstancias del hecho”, indicó el gobierno en el comunicado.

Todas las hipótesis abiertas

Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en curso y que todas las hipótesis permanecen bajo análisis, sin que hasta el momento se haya informado sobre posibles causas de la muerte o indicios preliminares.

El gobierno reiteró que se mantendrá informada a la opinión pública conforme avancen las diligencias judiciales.

