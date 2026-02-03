Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_37_05_PM_eb6a7209d2
Nacional

Embajador de EUA en México resalta cumplimiento de tratado

El embajador Ronald Johnson destacó el acuerdo entre México y EUA para reforzar cooperación hídrica y resolver diferendo histórico

  • 03
  • Febrero
    2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que ambos países alcanzaron avances concretos en la aplicación del Tratado de Aguas de 1944, tras lograr un acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral en el manejo de los recursos hídricos compartidos.

Johnson subrayó que el entendimiento, alcanzado bajo los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, resuelve un diferendo que se había prolongado por varios años y refuerza la vigencia del tratado.

Añadió que la colaboración sostenida permitirá soluciones equilibradas y beneficios directos para las comunidades de ambos lados de la frontera.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 10.37.19 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dan_condena_perpetua_donald_trump_0b0d3d66ae
Dan cadena perpetua a responsable de segundo atentado de Trump
donald_trump_xi_jinping_218752e72b
Trump mantuvo 'excelente' y 'exhaustiva' llamada con Xi Jinping
EH_DOS_FOTOS_2026_02_04_T090633_030_6c35803465
Goodell defiende a Bad Bunny rumbo al Super Bowl 2026
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_visita_nuevo_leon_1d13d5291e
Visitará Sheinbaum Nuevo León el 7 y 8 de febrero
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_04_T125112_143_d1bde6993a
Detienen en Tlaxcala a exalcalde prófugo de Cuautempan
HAV_Ce_Wl_Xk_AAK_Y4_1_3bea0f5496
Rocha y García Harfuch revisan estrategia de seguridad en Sinaloa
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
publicidad
×