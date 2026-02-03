Embajador de EUA en México resalta cumplimiento de tratado
El embajador Ronald Johnson destacó el acuerdo entre México y EUA para reforzar cooperación hídrica y resolver diferendo histórico
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que ambos países alcanzaron avances concretos en la aplicación del Tratado de Aguas de 1944, tras lograr un acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral en el manejo de los recursos hídricos compartidos.
Johnson subrayó que el entendimiento, alcanzado bajo los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, resuelve un diferendo que se había prolongado por varios años y refuerza la vigencia del tratado.
Añadió que la colaboración sostenida permitirá soluciones equilibradas y beneficios directos para las comunidades de ambos lados de la frontera.
