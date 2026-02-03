Trump y Petro sellan deshielo diplomático en la Casa Blanca

Después de meses de choques, acusaciones y sanciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, dieron un giro inesperado a su relación bilateral al sostener una reunión cordial en la Casa Blanca, en la que ambos coincidieron en dejar atrás las tensiones y abrir una nueva etapa de diálogo.

El encuentro, que se extendió por casi dos horas y se realizó a puerta cerrada, marcó un contraste con el tono hostil que caracterizó su relación durante el último año.

Al término de la reunión, el mandatario estadounidense incluso dedicó un mensaje a Petro en el que expresó: “Fue un gran honor, amo a Colombia”, gesto que simbolizó el deshielo entre ambos líderes.

Trump reconoció ante la prensa que, pese a sus desencuentros previos, la reunión fue positiva.

“No éramos precisamente los mejores amigos, pero nos llevamos muy bien”, afirmó, minimizando los roces del pasado.

Petro, por su parte, calificó el encuentro como respetuoso y sin humillaciones, y aseguró haber salido con una impresión positiva del mandatario estadounidense.

Además, invitó a Trump a visitar Colombia, sugiriendo Cartagena de Indias como destino.

Narcotráfico, el tema central

El combate al narcotráfico fue uno de los ejes principales de la conversación.

Washington ha señalado que la producción de cocaína aumentó durante el gobierno de Petro, algo que el mandatario colombiano rechaza.

Durante la reunión, Petro defendió su estrategia de sustitución de cultivos y enfatizó que la lucha antidrogas debe centrarse en los grandes capos y no en los campesinos.

Incluso entregó a Trump una lista de presuntos narcotraficantes que viven fuera de Colombia y sostuvo que las redes del narcotráfico operan desde ciudades como Dubái, Madrid y Miami.

Como gesto simbólico, Petro obsequió café y chocolate colombiano para destacar los resultados de su política de desarrollo alternativo.

Relaciones regionales y Venezuela sobre la mesa

Otro punto abordado fue la situación regional. Petro reveló que Trump aceptó mediar en la tensa relación entre Colombia y Ecuador, además de discutir el papel de la empresa estatal Ecopetrol en una eventual recuperación económica de Venezuela.

El presidente colombiano también destacó que ambos intercambiaron puntos de vista sobre seguridad regional, migración y cooperación económica, aunque reconoció que persisten diferencias en temas ambientales y geopolíticos.

Comentarios