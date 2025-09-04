Cerrar X
Internacional

Imputan a sospechoso por magnicidio de Uribe Turbay

Señalan a hombre por su presunta colaboración y participación activa en el atentado sufrido por el senador, mismo que le arrebató la vida el pasado 11 de agosto

  • 04
  • Septiembre
    2025

Autoridades enviaron a prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, acusado de participar en la planeación y asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, luego de ser blanco de un atentado. 

De acuerdo con el comunicado expedido por la Fiscalía, este hombre es el séptimo detenido por el magnicidio del senador, quien se encontraba a días de contender por la presidencia de Colombia. 

El sospechoso es señalado por presuntamente escoger al adolescente de 15 años que ejecutó el crimen, acondicionar el arma con la que fue herido y ocultar a a Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, considerado una pieza clave en la coordinación del atentado. 

La investigación señala que la casa del detenido fue sede de diversas reuniones, donde se "conectó a videollamadas e hizo parte de un grupo de WhatsApp en el que se compartió información y dieron directrices para la ejecución del ataque".

Durante la audiencia, la fiscal Elsa Reyes lo imputó por los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y posesión de armas de fuego; así como del uso de menores para la comisión de delitos.

Se presume que el señalado se declaró inocente de los crímenes señalados.


