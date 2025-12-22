Alerta Parque Fundidora por posibles carreras fraudulentas

El Parque Fundidora emitió una alerta urgente a la comunidad deportiva y al público en general para evitar que sean víctimas de una posible estafa.

El organismo informó que tres carreras temáticas que se promocionan actualmente en redes sociales y sitios web no cuentan con permisos ni autorización para realizarse en sus instalaciones.

A través de un comunicado oficial, el Parque señaló directamente al sitio web mundo-runner.com como la plataforma que difunde estos eventos inexistentes en el recinto.

"En Parque Fundidora, la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son una prioridad. Por ello, es importante informar que las carreras Ugly Sweater Run 2025, Star Wars Run 2026 y Merlina Run 2026, las cuales han sido publicadas en el sitio web https://mundo-runner.com/, no están programadas ni autorizadas para llevarse a cabo en las instalaciones de este recinto".

Los eventos no autorizados

Las carreras que el Parque Fundidora desconoce, pues no cuentan con permisos:

Ugly Sweater Run 2025: Programada supuestamente para este 28 de diciembre con un costo de $549 pesos.

Star Wars Run 2026: Promocionada para enero con un costo de $700 pesos.

Merlina Run 2026: Promocionada para enero con un costo de $699 pesos.

"En Parque Fundidora, la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son una prioridad. Este Organismo Público Descentralizado no reconoce la organización de dichos eventos", sentenció la administración del parque, aclarando que no existe registro alguno de estas competencias en su calendario.

Para evitar pérdidas económicas, las autoridades del parque hicieron un llamado a la ciudadanía a verificar siempre la legitimidad de los eventos antes de realizar cualquier pago.

El recinto recomendó consultar las redes sociales oficiales de @ParqueFundidora para confirmar la agenda de eventos.

Comentarios