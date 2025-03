Incendios provocan muerte de dos bomberos en Corea del Sur

Por lo menos dos bomberos murieron y cientos de personas fueron evacuadas de sus hogares en Corea del Sur este sábado, mientras los trabajadores de emergencia luchaban por contener más de 30 incendios forestales avivados por vientos secos.

Los incendios más grandes se encontraban en las regiones del sureste del país, incluyendo el condado rural de Sancheong, donde 260 personas se refugiaron en un albergue temporal mientras las llamas se extendían por las colinas circundantes, según el gobierno de la provincia de Gyeongsang del Sur.

Dos bomberos fueron hallados sin vida, mientras que otro bombero y un trabajador del gobierno permanecen desaparecidos tras quedar atrapados por las llamas que avanzaban rápidamente tras verse impulsadas por fuertes vientos en la zona. Los rescatistas sacaron a cinco trabajadores de emergencia, quienes ahora están recibiendo tratamiento por sus heridas, informó el gobierno provincial.

El Servicio Forestal de la nación dijo que el incendio forestal de Sancheong había quemado más de 500 hectáreas (1.200 acres) hasta la noche del sábado. Casi 1,600 trabajadores de emergencia, 35 helicópteros y docenas de vehículos fueron desplegados, pero solo el 35% del incendio fue contenido debido al terreno montañoso de la zona y los fuertes vientos.

