'Incursión en Venezuela revive doctrina Monroe', asegura experta

Con su incursión militar en Venezuela, que incluyó la captura del presidente Nicolás Maduro, quien ahora está siendo procesado en Nueva York, Estados Unidos demostró que, más que buscar “reestablecer” la democracia, lo que persigue es imponer sus reglas y su orden en el hemisferio sur y hacerse del control del petróleo de ese país, sostuvieron expertos.

Voces sostuvieron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revive la “doctrina Monroe”, que se basa en la frase de “América para los americanos”.

Prueba de ello, afirmaron, es el mensaje del sábado por la mañana en el que dijo que tomarían el control de la producción del petróleo y vigilarían la transición en ese país.

Sin embargo, dijo la experta en política internacional, Gabriela de la Paz, con ello podrían desatarse largas tensiones con otras potencias mundiales como Rusia y China, no solo porque les cortaran el suministro desde ese país, sino también si Estados Unidos decide hacer lo mismo en Europa y Asia.

“Lo que Estados Unidos está tratando de implementar es el regreso de la doctrina Monroe, que todos conocemos como ‘América para los americanos', y que para ellos implicaría que Estados Unidos se va a centrar en el continente americano y entonces se podría interpretar que Rusia tiene las manos libres para obrar en Europa, sobre todo en relación con Ucrania, y que China puede hacer lo mismo en el continente asiático, puede que en Taiwán, sí.

“Pero puede que en un determinado momento Trump cambie de idea y diga: ‘Bueno, sí, América para los americanos, pero Europa también para los americanos y Asia también para los americanos', y entonces ahí habría conflicto”, dijo la experta.

De la Paz dijo que sí es factible que eso ocurra porque Trump es muy volátil en sus pensamientos.

“La cuestión con este Presidente es que cambia mucho de opinión; es parte de su estilo que no puedas predecir qué es lo que va a hacer en un futuro, pero también te das cuenta de que es un Presidente que no está acatando las mismas reglas que otros presidentes en el pasado”, indicó.

La experta sostuvo que, con sus acciones en Venezuela, Trump violó leyes internacionales y de Estados Unidos porque ni siquiera consultó al Congreso de ese país.

Sostuvo que, como nunca, se puede esperar cualquier acción de ese presidente con tal de imponer la supremacía que tuvo Estados Unidos en el pasado en América y el mundo.

“Viola muchas leyes internacionales, que tampoco es algo nuevo para Estados Unidos, pero por lo menos en otras ocasiones no había habido una violación tan flagrante; hay una ley que se llama la Ley de Poderes de Guerra de 1973 que obliga a que el Presidente, antes de hacer una acción como esta, consulte con el Congreso, por lo menos con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y no lo hizo.

“Además, una de las cosas que nos enteramos ahora de que fue la conferencia de prensa del presidente Trump el sábado pasado, fue que había un interés importante hacia el petróleo.

“Entonces, si juntas estos elementos, es lo que justifica que haya esta intervención militar en Venezuela, y uno de los puntos claves aquí es que, aparentemente, la democracia no es lo que justifica esta invasión, o sea, no es el hecho de que Maduro sea un presidente no electo democráticamente; eso finalmente sí termina pesando, pero no es la razón principal para esta intervención”, señaló.

Ya se veía venir

La acción sobre Venezuela e incluso otras naciones era previsible a raíz del Acuerdo de Seguridad en el que se delinearon “amenazas” para Estados Unidos, dijo la experta.

Incluso dijo que, en el caso de ese país, se reunieron todas las condiciones.

“Esto es consistente con la Estrategia de Seguridad Nacional que publicaron en noviembre del 2025, donde señalaban que América Latina era una región prioritaria para Estados Unidos, donde iban a tratar de recuperar todo el poderío que tuvieron alguna vez, toda la influencia.

“Estados Unidos está buscando protegerse, de alguna manera, de lo que ellos consideran que son las amenazas más grandes que enfrenta la población estadounidense en estos momentos, que son los flujos migratorios irregulares y las drogas.

“Entonces, en ese sentido es que señalaron al gobierno de Nicolás Maduro como un país que cumple con esos puntos; obviamente, hay unas inconsistencias porque, pues, una de las principales drogas que llega a Estados Unidos es el fentanilo, pero eso llega por tierra, llega a través de México, pero en los meses anteriores, pues, estuvieron atacando lanchas en el Caribe que supuestamente llevaban cocaína y fentanilo”, expresó.

México: más cooperación

La analista indicó que Trump también dijo el sábado que no está muy contento con la actuación de México en materia de drogas.

Por lo tanto, afirmó que lo que se tiene que reforzar es la cooperación en tareas como el lavado de dinero, en el que están incluidos personajes de todos los niveles.

“En la conferencia de prensa o posterior a ella, el presidente Trump dijo que no estaba muy contento con la actuación de la presidenta Sheinbaum, y que México estaba gobernado por los cárteles, que es algo que también viene diciendo desde que inició este nuevo mandato.

“Por lo tanto, creo que la presidenta Sheinbaum debería colaborar todavía más con Estados Unidos en términos de combate al narcotráfico, pero sobre todo en los puntos que tiene pendientes, que es la cooperación en materia financiera, en contra del lavado de dinero, que eso le pega directamente a las personas, empresarios y políticos que lavan dinero y protegen a los narcotraficantes, no nada más al que mueve la droga”, expresó De la Paz.

Comentarios