Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26009761456525_4cd159559b
Internacional

Trump propone tope de 10% a intereses de tarjetas de crédito

Donald Trump planteó un límite temporal del 10% a las tasas de interés de tarjetas de crédito para frenar abusos del sector financiero

  • 10
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impulsará un tope temporal a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, como parte de una estrategia para frenar lo que calificó como abusos del sector financiero contra los consumidores.

La propuesta contempla un límite máximo del 10% en los intereses de las tarjetas de crédito durante un periodo de un año, medida que entraría en vigor el 20 de enero de 2026.

Defensa del consumidor

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump afirmó que ya no permitirá que “el público estadounidense sea estafado por las compañías de tarjetas de crédito”, a las que acusó de cobrar tasas excesivas que oscilan entre 20 y 30%.

dvswdev.JPG

El mandatario atribuyó estos niveles de interés a políticas heredadas de la administración del expresidente Joe Biden y aseguró que su iniciativa busca garantizar mayor asequibilidad para la población.

Trump subrayó la relevancia del 20 de enero, fecha que coincide con el primer aniversario de su regreso al poder, al que calificó como una etapa “histórica y exitosa”.

“¡Asequibilidad! A partir del 20 de enero de 2026 solicito un límite de un año para las tasas de interés del 10%”, escribió, al tiempo que reiteró su lema: “¡Hagamos a América grande de nuevo!”.

Panorama actual de las tasas en EUA

Actualmente, la tasa promedio APR para tarjetas de crédito en Estados Unidos ronda el 21.39%, mientras que para cuentas con saldo pendiente asciende a 22.83%.

En contraste, la tasa de referencia de la Reserva Federal (Fed) se ubica en un rango de 3.5 a 3.75%, tras varios recortes realizados durante 2025.

El anuncio se enmarca en el discurso de confrontación de Trump con las grandes corporaciones financieras y su narrativa de protección al consumidor estadounidense.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Marco_Rubio_presidente_Cuba_be7633c271
Trump considera a Marco Rubio como próximo presidente de Cuba
AP_26009673300233_a5ae472836
EUA intercepta tercer petrolero venezolano sancionado
G_U6_JSOX_0_AA_Z_Nn_e67f7ba501
Nicaragua libera a decenas de presos tras presión de EUA
publicidad

Últimas Noticias

Insta_Iglesia_priorizar_paz_Mexico_ff032c5a69
Insta Iglesia Católica a priorizar la 'paz y unidad' durante 2026
Marco_Rubio_presidente_Cuba_be7633c271
Trump considera a Marco Rubio como próximo presidente de Cuba
Iran_protestas_3fcd14545e
Contabiliza 538 muertos por protestas en Irán, según ONG de EUA
publicidad

Más Vistas

clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_cc0fd1aebf
Checa qué hacer este finde y los mejores conciertos de 2026
ganado_e1c4083274
Suman $1,000 mdd pérdidas por restricciones de EUA al ganado
publicidad
×