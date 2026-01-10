Trump propone tope de 10% a intereses de tarjetas de crédito

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impulsará un tope temporal a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, como parte de una estrategia para frenar lo que calificó como abusos del sector financiero contra los consumidores.

La propuesta contempla un límite máximo del 10% en los intereses de las tarjetas de crédito durante un periodo de un año, medida que entraría en vigor el 20 de enero de 2026.

Defensa del consumidor

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump afirmó que ya no permitirá que “el público estadounidense sea estafado por las compañías de tarjetas de crédito”, a las que acusó de cobrar tasas excesivas que oscilan entre 20 y 30%.

El mandatario atribuyó estos niveles de interés a políticas heredadas de la administración del expresidente Joe Biden y aseguró que su iniciativa busca garantizar mayor asequibilidad para la población.

Trump subrayó la relevancia del 20 de enero, fecha que coincide con el primer aniversario de su regreso al poder, al que calificó como una etapa “histórica y exitosa”.

“¡Asequibilidad! A partir del 20 de enero de 2026 solicito un límite de un año para las tasas de interés del 10%”, escribió, al tiempo que reiteró su lema: “¡Hagamos a América grande de nuevo!”.

Panorama actual de las tasas en EUA

Actualmente, la tasa promedio APR para tarjetas de crédito en Estados Unidos ronda el 21.39%, mientras que para cuentas con saldo pendiente asciende a 22.83%.

En contraste, la tasa de referencia de la Reserva Federal (Fed) se ubica en un rango de 3.5 a 3.75%, tras varios recortes realizados durante 2025.

El anuncio se enmarca en el discurso de confrontación de Trump con las grandes corporaciones financieras y su narrativa de protección al consumidor estadounidense.

