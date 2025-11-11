Cerrar X
venezuela_militares_2427025c01
Internacional

Inicia Venezuela ejercicios militares ante tensión con EUA

Venezuela inició ejercicios militares con 200,000 efectivos para proteger su espacio aéreo ante una posible agresión extranjera, en medio de tensiones con EUA

  • 11
  • Noviembre
    2025

Venezuela inició este martes ejercicios militares masivos para proteger su espacio aéreo de una posible agresión extranjera en medio de las tensiones con Estados Unidos luego de que la administración de Donald Trump ordenara el despliegue de buques de guerra en aguas del Caribe.

Casi 200,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios cercanos al gobierno del presidente Nicolás Maduro participan en los ejercicios que se extenderán hasta el miércoles en todo el país.

“Seguiremos en nuestra determinación de prepararnos para defender nuestra patria en todos los ámbitos, cualquiera sea la amenaza, su intensidad, su proporción”, dijo el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

El jefe castrense destacó que el ejercicio “no va en desmedro” de las labores cotidianas para combatir “la amenaza del narcotráfico” y de grupos armados que “pretenden operar en la frontera” con Colombia. No detalló en qué consusten estos ejercicios.

Los ejercicios militares, incluida la incorporación en milicias de voluntarios civiles armados que asisten a las Fuerzas Armadas, fueron ordenados por Maduro en septiembre ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe que, según Washington, tiene el objetivo de combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos.

El lunes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque contra embarcaciones acusadas de transportar drogas que dejó seis personas muertas en dos barcos en el oriente del océano Pacífico.

La acción incrementó la cifra de ataques conocidos a 19 y el número de fallecidos al menos a 75 desde que el gobierno de Trump lanzó un esfuerzo contra el tráfico de drogas en aguas sudamericanas, incluyendo el océano Pacífico, que muchos ven como una táctica de presión sobre el gobernante venezolano.

Maduro ha dicho que el despliegue naval estadounidense representa una amenaza a la soberanía del país sudamericano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_portaviones_eua_2dcebc762d
Llegada del mayor buque de EUA aumenta la presión sobre Venezuela
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T084106_126_7be9a15af5
EUA reporta seis muertos en ataques contra embarcaciones
AP_25310758954604_f4334482e9
Senado de EUA rechaza limitar ataques de Trump contra Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T172426_058_3bbf06db3f
Obispo alerta sobre intento de limitar libertad religiosa
Whats_App_Image_2025_11_12_at_1_24_14_AM_096645276d
Carlos Ortiz enfrenta críticas por Parque Cultural en Reynosa
a86c4bc2_37a1_44f6_ba36_9fe53d84593b_455bc9066c
Comerciantes de Reynosa se preparan para cumplir con 'Ley Silla'
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×