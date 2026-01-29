Castigará EUA a países que vendan petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una nueva orden ejecutiva, con la cual se impondría un arancel a cualquier producto de cualquier país que le venda o suministre petróleo a Cuba, esto con la finalidad de presionar al estado del golfo de la misma forma en que lo hace con Rusia e Irán.

La orden se convertiría en un tema polémico y diplomático para los países que han servido como salvavidas de la isla en temas de energía, tras la salida de Nicolás Maduro en Venezuela, su principal proveedor.

Niega bloqueo sistémico

Un periodista le preguntó a Trump si estaba tratando de “estrangular” a Cuba, a la que llamó una “nación fallida”.

“La palabra 'estrangular' es terriblemente dura”, dijo Trump. “No lo intento, pero parece que es algo que simplemente no va a sobrevivir”.

¿Presion sobre México?

Esta firma se da durante la misma semana en la que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegurara que su gobierno había detenido, al menos temporalmente, los envíos de petróleo a la isla del Caribe, aunque aseguró que esto fue una "decisión soberana" y no por instancias de Estados Unidos.

Comentarios