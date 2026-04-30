Advierte Irán que protegerá su capacidad nuclear y de misiles

El líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, lanzó un mensaje contundente al asegurar que la República Islámica defenderá sus “capacidades nucleares y de misiles” como parte esencial de su soberanía nacional, en un momento de alta tensión geopolítica con Estados Unidos.

En una declaración difundida por la televisión estatal, el dirigente iraní dejó claro que estos programas no están sujetos a negociación.

“Noventa millones de iraníes consideran estas capacidades como activos nacionales y las protegerán”, afirmó.

El posicionamiento llega mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, busca consolidar un acuerdo más amplio que permita sostener el frágil alto el fuego vigente en la región.

Escalada de tensión en el Golfo Pérsico

El discurso de Jamenei se produce en un contexto marcado por el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, que busca limitar las exportaciones petroleras iraníes.

Dicha medida ha puesto bajo presión la economía de Teherán, al restringir uno de sus principales ingresos.

En paralelo, Irán mantiene su control sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo global.

El líder iraní adoptó un tono desafiante al referirse a la presencia estadounidense en la región:

“El único lugar al que pertenecen es en el fondo de sus aguas”, declaró.

La crisis ya tiene efectos visibles en los mercados internacionales. El precio del crudo Brent superó los $126 dólares por barril durante la jornada, impulsado por la incertidumbre sobre el suministro energético.

El cierre parcial del estrecho no solo afecta a Irán, sino también a países del Golfo que dependen de esa vía para exportar hidrocarburos.

Además, se ha reportado que Teherán estaría imponiendo tarifas a embarcaciones para transitar por la zona, lo que ha sido criticado por otras naciones como una medida cercana a la piratería.

Programa nuclear, punto de choque

Uno de los principales focos de conflicto sigue siendo el programa nuclear iraní. Mientras Washington insiste en frenar cualquier posibilidad de desarrollo armamentístico, Teherán sostiene que sus actividades tienen fines pacíficos.

Jamenei fue tajante al descartar cualquier negociación en este rubro:

“Las cuestiones nucleares y el programa de misiles no se negociarán”, subrayó.

El líder iraní también reiteró la narrativa histórica del régimen al referirse a Estados Unidos como el “Gran Satán”, una expresión utilizada desde la Revolución Islámica de 1979.

Pese a la retórica confrontativa, ambas naciones mantienen un delicado equilibrio bajo un alto el fuego que podría romperse ante cualquier escalada.

Comentarios