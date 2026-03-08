Podcast
Internacional

Irán advierte a Trump que si la guerra sigue, no venderá petróleo

Autoridades iraníes mencionaron que 'si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo'

  • 08
  • Marzo
    2026

Irán advirtió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si continúa con la guerra en Medio Oriente, no podrá vender petróleo, ni producirlo.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las declaraciones del mandatario republicano sobre la reducción del costo del crudo fueron falsas.

"Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, ¡dice que pronto se corregirán por sí solos!

Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo”, advirtió.

Tráfico de petróleo se detiene en estrecho de Ormuz

Tras el comienzo de la guerra, parte del tráfico se detuvo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, e Irán ha atacado instalaciones energéticas en Israel, Arabia Saudita y Qatar, entre otros.

iran-advierte-trump-sigue-guerra-no-vendera-petroleo.jpg

Esta advertencia se produce después de que Israel atacara cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz.

Dichas agresiones  provocaron una nube tóxica sobre la ciudad ante la cual la Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles.

Trump menciona que tomará medidas para reducir presión sobre costo de petróleo

El pasado jueves, el presidente Donald Trump aseguró que su Gobierno tomará "de manera inminente" medidas para controlar los efectos que la guerra contra Irán está teniendo sobre los precios del crudo.

Durante su evento dedicado a  celebrar el título de liga del Inter de Miami, el mandatario republicano mencionó que se establecerían dichas medidas para estabilizar el precio del petróleo.

"Habrá nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo de manera inminente, y el petróleo prácticamente parece haberse estabilizado", aseguró Trump.

Además, mencionó que entre sus condiciones, se incluiría una oferta de seguro de riesgos políticos.

"Mi Administración anunció medidas decisivas para ayudar a mantener bajos los precios del petróleo, incluyendo la oferta de un seguro contra riesgos políticos para los petroleros que transitan hacia el golfo (Pérsico), como saben, un territorio bastante peligroso", añadió el presidente estadounidense.

 

 


