Internacional

¿Quién es Mojtaba Khamenei? Próximo líder supremo de Irán

Khamenei, de 56 años, sucede a su difunto padre, Ali Khamenei, quien murió junto con otros líderes del régimen en ataques aéreos estadounidenses e israelíes

  • 08
  • Marzo
    2026

Mojtaba Khamenei fue elegido el domingo como el próximo líder supremo de Irán por un organismo de 88 miembros llamado Asamblea de Expertos para llenar el vacío de poder en Teherán.

Khamenei, de 56 años, sucede a su difunto padre, Ali Khamenei, quien murió junto con otros líderes del régimen en ataques aéreos estadounidenses e israelíes el sábado 28 de febrero.

Vínculos con el aparato militar iraní

Según medios estatales, el joven Jamenei perdió no solo a su padre, sino también a otros familiares, como su esposa y su madre, en los atentados. Es cercano al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al grupo paramilitar Basij, elementos esenciales del aparato represivo iraní, y es probable que adopte una línea dura como líder supremo, según funcionarios y analistas iraníes.

Orígenes y formación

Mojtaba Khamenei, cuyo nombre significa "elegido", nació en 1969 en la ciudad religiosa de Mashhad, cuando su padre se convertía en una figura destacada del movimiento revolucionario contra la monarquía del sha Mohammad Reza Pahlavi.

Tras la Revolución Islámica de 1979, la familia Khamenei se mudó a Teherán, donde Mojtaba asistió a una escuela secundaria para hijos de las vanguardias revolucionarias. Pasó sus años de formación, como muchos jóvenes iraníes, luchando en la guerra de 1980-1988 contra el Irak de Saddam Hussein.

Influencia política en Irán

Durante las más de tres décadas que su padre ejerció como líder supremo, Mojtaba Khamenei ganó poder en las sombras y ejerció influencia en la oficina del líder supremo y en el imperio empresarial que este controla.

En 2019, el Tesoro de Estados Unidos evaluó que el joven Jamenei había asumido algunas de las responsabilidades del líder supremo y, ese mismo año, un informe del Congreso estadounidense concluyó que Mojtaba Jamenei había tenido una “participación significativa” en las decisiones de liderazgo en Irán.

Se forjó una reputación de ejecutor y guardián de su padre, y se convirtió en blanco de la ira pública durante las manifestaciones por los derechos de las mujeres de 2022 en Irán. Ese año, la clase religiosa iraní elevó a Mojtaba Khamenei al rango de ayatolá, un prestigioso título religioso que constituye el requisito mínimo para convertirse en el líder supremo de Irán.


Comentarios

Etiquetas:
