Guardia Revolucionaria expresa su lealtad al nuevo líder supremo

El cuerpo militar de élite, considerado el brazo armado más poderoso de Irán, calificó la elección de Mojtaba como un "nuevo amanecer" para la revolución

  • 08
  • Marzo
    2026

En un movimiento que consolida la transición de poder en la República Islámica, la Guardia Revolucionaria (IRGC) expresó este lunes su total obediencia al ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei , quien ha sido nombrado nuevo Líder Supremo tras la muerte de su padre en recientes ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel.

Un respaldo militar decisivo

El cuerpo militar de élite, considerado el brazo armado más poderoso de Irán y custodio del programa de misiles balísticos, calificó la elección de Mojtaba como un "nuevo amanecer" para la Revolución Islámica. A través de un comunicado oficial, los Guardianes destacaron las facultades del sucesor:

“Felicitamos la elección del jurista plenamente cualificado, joven pensador y el más conocedor de las cuestiones políticas y sociales... expresamos nuestro respeto, lealtad y obediencia hacia el elegido por la Asamblea de Expertos”.

La institución castrense reafirmó su rol estratégico, asegurando que, como "brazo poderoso del liderazgo", sus tropas están preparadas para el sacrificio total bajo las órdenes del nuevo mandatario.

guardia revolucionaria iran.jpg

La sucesión ante la crisis

La Asamblea de Expertos, órgano encargado de designar al máximo líder, confirmó que la elección de Mojtaba Khamenei se dio mediante una "votación decisiva". Según el organismo, la celeridad del nombramiento busca "evitar que el país quede sin liderazgo" en un momento de extrema tensión regional.

Con este nombramiento, Mojtaba se convierte en el tercer Líder Supremo en la historia de Irán, siguiendo los pasos de:

  1. Ruholá Jomeiní (Fundador de la República Islámica).

  2. Alí Khamenei (Su padre y antecesor directo).

El inicio de una nueva etapa

La Guardia Revolucionaria subrayó que este relevo marca el inicio de una fase inédita en la estructura de poder persa. Al controlar sectores clave de la economía y la defensa, el respaldo de este cuerpo militar es fundamental para garantizar la estabilidad del nuevo régimen ante el vacío dejado por la anterior administración.


