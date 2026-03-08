Petróleo supera los 100 dólares por barril por guerra contra Irán

El precio del petróleo superó los $100 dólares por barril después de que los más grandes productores redujeran su producción debido a la guerra en Irán, mientras el presidente Donald Trump amenaza con intensificar el conflicto que ha sacudido los mercados energéticos globales.

Durante las operaciones del domingo por la noche, el precio del crudo llegó a dispararse hasta un 20%, llegando a los $104 dólares por barril por primera vez desde 2022, cuando la guerra en Europa alteró los mercados energéticos internacionales.

En apenas cinco jornadas de negociación, el precio del petróleo aumentó más de $40 dólares por barril, una subida que volvió a poner en la mira los niveles récord alcanzados durante crisis anteriores.

El máximo nominal histórico de los futuros del crudo estadounidense se registró el 3 de julio de 2008, cuando alcanzó los $145.29 dólares por barril. Con la actual tendencia alcista, analistas consideran que esa marca podría ser superada si el conflicto en Medio Oriente se prolonga.

Escalada del conflicto

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó a reflejarse con fuerza en los mercados energéticos internacionales y amenaza con convertirse en la crisis petrolera más grave desde la década de 1970.

A una semana del inicio de la ofensiva impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el régimen iraní, el impacto en los precios del petróleo, el transporte y el financiamiento global ya comienza a sentirse.

El conflicto en el golfo Pérsico ha sacudido a los mercados energéticos y desató una ola de incertidumbre que rápidamente se trasladó a la economía mundial.

El aumento del precio del crudo provocó alzas en los combustibles como la gasolina y el diésel, además de presionar al alza las tasas hipotecarias y los costos de endeudamiento del gobierno estadounidense, factores que podrían complicar las prioridades económicas de la administración de Trump.

El riesgo del Estrecho de Ormuz

Una de las principales preocupaciones de los mercados es la situación en el estratégico Estrecho de Ormuz, un punto clave por donde transita una parte significativa del petróleo que abastece al mundo.

Si el conflicto militar interrumpe durante un periodo prolongado el paso de buques petroleros por esta ruta, la oferta global de crudo podría reducirse drásticamente.

En ese escenario, expertos advierten que el precio del petróleo podría acercarse incluso a un máximo histórico ajustado a la inflación cercano a los $215 dólares por barril.

"Un pequeño precio": La postura de Trump

El presidente Donald Trump minimizó el impacto económico a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario aseguró que el aumento es temporal y necesario para la seguridad global.