Irán amenaza con atacar empresas tecnológicas de EUA

Irán advirtió este martes que atacará oficinas de empresas tecnológicas estadounidenses en la región, en medio del conflicto que mantiene con Estados Unidos e Israel.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció que las acciones comenzarían a partir del miércoles, señalando directamente a compañías como Microsoft, Apple y Google, a las que calificó como “espías”.

Además, pidió a los empleados de estas firmas que abandonen sus lugares de trabajo ante el riesgo de ataques.

Denuncian bombardeos en zonas civiles

En paralelo, autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de lanzar nuevos ataques contra infraestructura civil, incluyendo instalaciones sanitarias e industriales en Teherán y otras ciudades.

También reportaron bombardeos en zonas residenciales del este y sur de la capital, aunque hasta ahora no se han confirmado víctimas mortales.

Trump pide a aliados intervenir en Ormuz

Desde Washington, el presidente Donald Trump elevó la presión internacional al pedir a los países aliados que no respaldaron la ofensiva militar que intervengan directamente en el estrecho de Ormuz.

“Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo”, escribió en su red Truth Social.

El mandatario sugirió que Estados Unidos no tiene urgencia en reabrir esta vía estratégica, clave para el transporte global de petróleo y gas, ya que depende menos del crudo de esa región.

Lee la nota completa: Trump insta a los países aliados a reabrir el estrecho de Ormuz

Trump también lanzó críticas contra Francia por su falta de apoyo en la ofensiva y por restringir el uso de su espacio aéreo.

“Francia ha sido muy poco colaboradora… Estados Unidos lo recordará”, advirtió.

En la misma línea, se dio a conocer que Italia negó el uso de la base militar de Sigonella para operaciones relacionadas con el conflicto.

EUA no descarta intervención terrestre

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que todas las opciones siguen sobre la mesa, incluida una posible incursión terrestre en territorio iraní.

“No descartamos ninguna opción… preferimos ser impredecibles”, declaró desde el Pentágono.

Según explicó, esta estrategia busca mantener bajo presión a Irán, que enfrenta un escenario de incertidumbre sobre posibles movimientos militares.

Mientras el conflicto entra en su quinta semana, China y Pakistán presentaron una iniciativa de cinco puntos para intentar restablecer la estabilidad en la región.

Aunque no se han dado detalles completos del plan, ambas naciones buscan abrir una vía diplomática en medio de la escalada militar.

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