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Internacional

Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz ante presión de EUA

Teherán advierte que bloqueará la ruta clave del petróleo y atacará intereses estadounidenses si Washington golpea su infraestructura

  • 22
  • Marzo
    2026

Las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron una advertencia contundente al asegurar que podrían cerrar “completamente” el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, en caso de un ataque de Estados Unidos contra su infraestructura.

El portavoz militar Ebrahim Zolfagari afirmó que el bloqueo se mantendría hasta que las instalaciones afectadas sean reconstruidas, en medio de una creciente tensión en la región.

La advertencia surge tras un ultimátum del presidente Donald Trump, quien dio un plazo de 48 horas para que Irán garantice la apertura total del estrecho, o enfrentará ataques contra sus centrales eléctricas.

En respuesta, Teherán aseguró que tiene preparadas “medidas punitivas inmediatas”, que incluirían:

Cierre total del estrecho de Ormuz

  • Ataques a infraestructuras energéticas y tecnológicas en Israel
  • Golpes a empresas con capital estadounidense en la región
  • Daños a centrales eléctricas en países con presencia militar de Estados Unidos

“Todo está preparado para una gran yihad”, advirtió el portavoz militar, subrayando que la respuesta sería “sin límites” si sus instalaciones son atacadas.

El estrecho de Ormuz es una arteria vital para el comercio energético global, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

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La tensión ya ha tenido impacto en los mercados: el crudo Brent superó los 112 dólares por barril, alcanzando su nivel más alto desde 2022 ante el temor de una interrupción en el suministro.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, reforzó la postura al señalar que Irán podría atacar infraestructuras energéticas en toda la región si se concretan las amenazas estadounidenses.

No obstante, representantes iraníes ante organismos internacionales indicaron que el estrecho sigue abierto a la navegación, aunque bajo condiciones de seguridad y con restricciones para lo que calificaron como “enemigos”.

La escalada entre Irán y Estados Unidos eleva el riesgo de un conflicto más amplio en Medio Oriente, con posibles consecuencias económicas globales, especialmente en los precios de la energía y la estabilidad de los mercados.


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