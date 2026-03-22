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Nuevo León

Refuerza Miguel Flores agenda contra maltrato animal en NL

El secretario general impulsa el rescate de equinos y endurecen sanciones contra el maltrato, buscando fomentar una cultura de respeto y bienestar animal

  • 22
  • Marzo
    2026

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, reafirmó su compromiso con la protección de la fauna en la entidad, haciendo un llamado enérgico a la ciudadanía para erradicar el maltrato animal y sumarse a proyectos de rescate y rehabilitación.

Como parte de su agenda personal y pública, el funcionario destacó el caso de “Rayo”, el segundo ejemplar que se integra a un refugio especializado para equinos en situación vulnerable. 

Este proyecto es impulsado por Flores Serna en colaboración con el activista Arturo Islas Allende, buscando ofrecer una alternativa digna a animales que han sufrido explotación o abandono.

"No puede haber este tipo de maltrato animal; estos animalitos no merecen este trato. Pongamos el ejemplo de que todo Nuevo León y México pueda ver este tipo de acciones, para que así más gente se sume”, enfatizó el Secretario.

El rescate de “Rayo” se suma al de “Charlie Brown”, caballo que hace apenas dos semanas inauguró esta iniciativa de protección. 

Según datos compartidos por Islas Allende, en México se sacrifican anualmente más de medio millón de caballos, la mayoría tras una vida de trabajo forzado y maltrato.

Además de los equinos, el Secretario ha dado seguimiento cercano a casos emblemáticos como el del oso "Tadeo", rescatado en Galeana, quien muestra una evolución favorable bajo el cuidado de especialistas, consolidando una visión de protección integral de la fauna silvestre y doméstica.

Flores Serna recordó que en Nuevo León no habrá impunidad ante actos de crueldad. Destacó que, desde octubre de 2025, la administración estatal fortaleció el marco legal mediante dos decretos clave:

Endurecimiento de penas: Se modificó el Código Penal para incrementar los castigos a reincidentes en delitos contra animales y daño ambiental.

Agravantes digitales y sociales: Se establecieron sanciones más severas para quienes graben o difundan actos de maltrato en redes sociales, o bien, cometan estos ilícitos frente a menores de edad.

Con estas acciones, informó que se busca posicionar a Nuevo León como un referente nacional en legislación y conciencia sobre el bienestar animal, promoviendo una cultura de respeto y corresponsabilidad social.


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