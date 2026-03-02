Trump asegura que ataque a Irán podría durar más de cinco semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que la operación contra Irán podría durar más de cinco semanas.

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario republicano aseguró que esta operación denominada "Furia Épica" duraría lo que fuera necesario.

"Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario (...) proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso"

Aseguró que los objetivos son claros:

Desbaratar el programa de misiles balísticos de Irán

Destruir la Marina de Irán

Prevenir que Irán pueda obtener un arma nuclear

Afirman que no es guerra, es "cambio de regimen"

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que esta "no es una guerra de cambio de régimen".

De acuerdo con el funcionario estadounidense, este despliegue no se relaciona con la invasión de Irak de 2003, un conflicto muy criticado por Trump, puesto que no será "interminable".

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjuntos, general Dan Caine, afirmó que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y "llevarán algo de tiempo" hasta alcanzar los objetivos, lo que aleja la posibilidad de un fin inminente de la intervención.

También reconoció que requerirán "trabajo duro" y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas, tras haberse registrado la muerte de cuatro militares estadounidenses en Kuwait tras un ataque iraní en represalia.

