Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
donald_trump_iran_c38549cd18
Internacional

Trump asegura que ataque a Irán podría durar más de cinco semanas

El mandatario republicano afirmó que entre los objetivos se encuentra el desmantelar la Marina de Irán y prevenir que obtengan algún arma nuclear

  • 02
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que la operación contra Irán podría durar más de cinco semanas.

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario republicano aseguró que esta operación denominada "Furia Épica" duraría lo que fuera necesario.

"Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario (...) proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso" 

Aseguró que los objetivos son claros:

  • Desbaratar el programa de misiles balísticos de Irán
  • Destruir la Marina de Irán
  • Prevenir que Irán pueda obtener un arma nuclear

Afirman que no es guerra, es "cambio de regimen"

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que esta "no es una guerra de cambio de régimen".

De acuerdo con el funcionario estadounidense, este despliegue no se relaciona con la invasión de Irak de 2003, un conflicto muy criticado por Trump, puesto que no será "interminable".

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjuntos, general Dan Caine, afirmó que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y "llevarán algo de tiempo" hasta alcanzar los objetivos, lo que aleja la posibilidad de un fin inminente de la intervención.

También reconoció que requerirán "trabajo duro" y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas, tras haberse registrado la muerte de cuatro militares estadounidenses en Kuwait tras un ataque iraní en represalia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

espana_responde_eua_7a0a573574
España responde a Trump y defiende relación comercial con EUA
donald_trump_embarga_espana_fb77b2f9be
Trump sugiere embargo comercial a España por respaldar a Irán
donald_trump_negociaciones_iran_demasiado_tarde_5cd502d6b9
Trump considera que es 'demasiado tarde' para negociar con Irán
publicidad

Últimas Noticias

inter_buque_atacado_189da0e8fc
Reportan explosión cerca de buque británico en estrecho de Ormuz
revelan_audio_del_altercado_de_messi_con_nico_sanchez_de86dc851d
Esta es la trayectoria de Nico Sánchez como entrenador
1497733_6faad441bd
Coahuila pide analizar violencia vicaria en Código Penal
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×