Irán amenaza 'prender fuego' a tropas de EUA en caso de invasión

Irán está dispuesto a “prenderles fuego” a las tropas estadounidenses si hay una invasión terrestre, informó este domingo un alto funcionario de la administración.

Fuerzas iraníes esperan llegada de tropas estadounidenses

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales para siempre”, según medios estatales iraníes.

También desestimó las conversaciones como una "tapadera" después de que 2,500 marines estadounidenses entrenados en desembarcos anfibios llegaran a Medio Oriente.

Esta guerra amenaza constantemente los suministros mundiales de petróleo, gas natural y fertilizantes y ha interrumpido los viajes aéreos.

El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados y los precios y ahora la entrada en la guerra de los rebeldes hutíes respaldados por Irán podría amenazar el transporte marítimo en otra vía fluvial crucial, el estrecho de Bab el-Mandeb hacia el mar Rojo.

Más de 3,000 personas perdieron la vida en la guerra que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel, lo que desencadenó los ataques de Irán contra Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico vecinos.

No hubo detalles sobre qué implica la ampliación de la invasión israelí.

En Líbano, funcionarios dicen que más de 1,100 personas han muerto en los combates desde que comenzó la guerra con Irán. La guerra continúa también en el frente digital.

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