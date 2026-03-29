Hallan drogas y fármacos en la sangre de tiburones

Los resultados confirmaron la presencia de sustancias ilícitas, estimulantes y diversos fármacos, lo que evidencia el impacto directo de la actividad humana y el vertido de residuos en las aguas del archipiélago.

Un estudio científico ha revelado una alarmante realidad sobre la contaminación de los océanos: tiburones que habitan cerca de la isla de Eleuthera, en Bahamas, presentan rastros de drogas, cafeína y analgésicos en sus organismos.

La investigación, liderada por expertos del Instituto de Cabo Eleuthera en colaboración con aliados internacionales, consistió en el análisis de muestras de sangre de 85 ejemplares.

Los resultados confirmaron la presencia de sustancias ilícitas, estimulantes y diversos fármacos, lo que evidencia el impacto directo de la actividad humana y el vertido de residuos en las aguas del archipiélago.

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