Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
tiburones_d9bcf43054
Internacional

Hallan drogas y fármacos en la sangre de tiburones

Un estduio en Eleuthera halló cafeína y sustancias ilícitas en 85 ejemplares, evidenciando contaminación por residuos humanos en el océano

  • 29
  • Marzo
    2026

Los resultados confirmaron la presencia de sustancias ilícitas, estimulantes y diversos fármacos, lo que evidencia el impacto directo de la actividad humana y el vertido de residuos en las aguas del archipiélago.

Un estudio científico ha revelado una alarmante realidad sobre la contaminación de los océanos: tiburones que habitan cerca de la isla de Eleuthera, en Bahamas, presentan rastros de drogas, cafeína y analgésicos en sus organismos.

La investigación, liderada por expertos del Instituto de Cabo Eleuthera en colaboración con aliados internacionales, consistió en el análisis de muestras de sangre de 85 ejemplares.

Los resultados confirmaron la presencia de sustancias ilícitas, estimulantes y diversos fármacos, lo que evidencia el impacto directo de la actividad humana y el vertido de residuos en las aguas del archipiélago.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

playas_limpias_golfo_88b0b82fc6
Informan control del derrame y limpieza en costas del Golfo
sheinbaum_derrame_eca780535b
Hay un proceso de investigación por derrame petrolero: presidenta
Playa_miramar_41aa811104
Mantiene gobierno monitoreo permanente en Playa Miramar 
publicidad

Últimas Noticias

5fe4c4c57c8b66c22d84a791c6d3869f_3e9b565f82
Portugal lanza seis satélites y refuerza alianza con España
AP_26089480633895_94fde3bf34
Tribunal rechaza indemnización por muerte de Emiliano Sala
Paul_Mc_Carney_IA_96989ca11f
Banean a Paul McCartney tras compartir fotos de su concierto
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
EH_DOS_FOTOS_8_ceee261a93
¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?
Estadio_Azteca_18f59afd33
Muere aficionado en el Estadio Azteca tras caer de palco
publicidad
×