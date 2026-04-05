Irán ataca infraestructuras energéticas vinculadas a Israel y EUA

Irán aseguró este domingo que lanzó una serie de ataques contra infraestructuras energéticas en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait en respuesta a los bombardeos sufridos en su territorio.

BREAKING: Kuwait’s Ministry of Oil building has been hit in an Iranian attack.

Large fire reported at the ministry complex in Shuwaikh.



The ministry runs Kuwait’s entire oil sector. Iran is now hitting the buildings that set Gulf oil policy, not just the facilities that produce… pic.twitter.com/OYtFUHb88Y — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) April 4, 2026

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que se concretó la primera fase de respuesta contra las infraestructuras, incluidas las vinculadas a los Estados Unidos.

“La mañana de hoy se llevó a cabo la primera fase de la respuesta mediante ataques contra objetivos sionistas en los territorios ocupados y contra intereses económicos de Estados Unidos en la región” detalló el comunicado.

Estos ataques incluyeron una refinería en Haifa que suministra combustible a cazas israelíes, así como instalaciones de gas de compañías estadounidenses en Habshan y una petroquímica en Al Ruwais, ambas en Emiratos Árabes Unidos.

Otra petroquímica en Sitra, en Bahréin; y un complejo petroquímico en Shuaiba, en Kuwait.

El cuerpo militar de élite iraní enmarcó estas acciones en represalias por ataques israelí-estadounidenses de los últimos días contra infraestructuras iraníes, entre ellas instalaciones petroquímicas de Mahshahr y el puente B1 de Karaj.

La Guardia Revolucionaria advirtió, además, que, en caso de repetirse ataques contra objetivos no militares en Irán, la siguiente fase de la respuesta será “mucho más contundente y amplia”.

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